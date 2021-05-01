食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事 副刊版 2021/05/01 分享： 香港人對下午茶一向很熱衷，但如果吃下午茶之餘，又可以做善事，何樂而不為呢？今年是兒童糖尿協會（YDA）成立20周年紀念，協會一直為患有糖尿病的兒童，提供情緒輔導、教育推廣、財政及醫療補助等支援，讓孩子 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 下午茶 最新專欄文章 更多 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 2021/04/30 悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 2021/04/30 嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露 Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶 2021/04/16 Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶 Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶 2021/04/16 Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 2021/04/07 去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗 糖尿病 下午茶 疫情 餐廳 餐飲 美食 蛋糕 聖安娜 飲食資訊