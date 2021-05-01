  • 25°C
香港時間 : 2021501日 (六) 01:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事

副刊版 2021/05/01

分享：

香港人對下午茶一向很熱衷，但如果吃下午茶之餘，又可以做善事，何樂而不為呢？今年是兒童糖尿協會（YDA）成立20周年紀念，協會一直為患有糖尿病的兒童，提供情緒輔導、教育推廣、財政及醫療補助等支援，讓孩子

...

欄名 : 下午茶

最新專欄文章 更多

悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折
2021/04/30
悅來酒店野餐下午茶推早鳥優惠 5月30 日前入座最高可享75折
嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露
2021/04/30
嘉里酒店聯乘FANCL推美肌下午茶 免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露
Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶
2021/04/16
Assaggio推野餐烤雞派對盒子＋春日下午茶
Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶
2021/04/16
Angel & Devil推出 $278香芒燕窩雙人下午茶
去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗
2021/04/07
去九龍東皇冠假日酒店歎下午茶 送Eurobeaute護膚體驗
糖尿病 下午茶 疫情 餐廳 餐飲 美食 蛋糕 聖安娜 飲食資訊

上一篇文章

中法Fusion + 東瀛春日素食饗宴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？