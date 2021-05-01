食下午茶順便做善事 兒童糖尿協會春日派對地點由你話事

香港人對下午茶一向很熱衷，但如果吃下午茶之餘，又可以做善事，何樂而不為呢？今年是兒童糖尿協會（YDA）成立20周年紀念，協會一直為患有糖尿病的兒童，提供情緒輔導、教育推廣、財政及醫療補助等支援，讓孩子

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