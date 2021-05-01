NFT興起 創數碼資產交易新局面

近年一些出自數碼藝術家的作品，在經由「非同質化代幣」（Non-fungible token，簡稱NFT）認證後，備受炒家熱捧，甚至以天價成交。這些買家看中的，是NFT的獨特性。這股炒賣NFT的熱潮，已經由藝術界蔓延至其他界別。雖然現時NFT的買賣，往往令人聯想到投機泡沫，但不少這項新技術的參與者，正發掘實實在在的嶄新機遇。

拍賣行佳士得早前首次以NFT形式拍賣的純數碼藝術品《每一天：前5,000天》，由著名數碼藝術家Beeple的5,000多幅數碼作品拼貼而成，最終以約6,935萬美元（約5.4億港元）成交。撇開作品的藝術價值，該幅數碼作品最特別之處，是附有獨特的NFT認證、無法偽冒的藝術家加密簽名，和獨一無二的區塊鏈識別印記。

非同質化代幣 獨一無二難取代

NFT是存在於區塊鏈上無法複製的加密代幣，可用以標註資產的擁有權。資產的擁有人可以透過區塊鏈技術，為資產創造獨一無二的代碼標記，成為專屬的NFT。這種加密代幣可代表任何數碼資產如數碼影音檔案，亦可代表實體藝術品和房屋等現實世界的有形資產。區塊鏈提供了一種機制標記資產，以無法篡改的方式記錄資產的出處、擁有權和真偽的資訊，可更有效率地交易資產，並減低欺詐風險。

比特幣等虛擬貨幣和NFT同樣基於區塊鏈技術，但兩者有重大差異：比特幣是「同質化」代幣，每一枚比特幣均是等價且相同的；相反，「非同質化」即指每一枚NFT均是獨一無二，不可能與另一枚NFT互換。

記錄藝術品出處 更易驗證真偽

過往數碼藝術品由於容易複製，難以確定來源及釐定其價值，而有了NFT的認證，使藝術品的真偽和出處得以公開驗證，以及更為透明。藝術家簽名、創作時間，以及藝術品後續交易紀錄等可用作驗證的資訊，均可以在NFT附有的智能合約中找到。

對藝術家而言，以NFT形式出售作品，可以指定同一藝術品產生的NFT數量，限量發售附有其數碼簽名的「正宗」作品，以區別他人通過其他方式得到的副本，從而得到收入。

如明星親筆簽名 成另類「錢」途

明明是網上唾手可得的數碼檔案，何以轉化為NFT之後受到追捧？NFT之於數碼資產，就像明星簽名之於明星相，如果該相片有明星本人的親筆簽名「加持」，即身價百倍；同理，數碼資產經NFT認證「出身」，自然更具市場價值，其餘只是無價值的複製品。

因應這種特性，NFT不但可應用於藝術界，音樂人、遊戲開發者、創作者或各方具影響力的名人，也可透過NFT直接向支持者販售作品，以獲取收入，甚至化為一盤龐大生意。

NFT也為數碼資產的交易方法開拓更多可能性。最近有NFT的新「玩法」正在崛起，公司和個人買家透過NFT買下遊戲中的數碼土地、房地產的擁有權，以過路費、分租、參觀費等方式，向其他玩家收取費用，賺取加密貨幣再換回現實貨幣。

NFT實際運作上仍有漏洞，未能解決藝術作品遭盜版和挪用的問題。它未能百分百確認其代表的數碼資產為原始作品、其原創性和出處，理論上騙徒可將不屬於自己的作品轉化成NFT出售，所謂的交易歷史只顯示這枚NFT本身擁有權的變化，而無助證明知識產權誰屬。

匿名交易 難追究盜竊挪用

過去一段時間，外國一些知名藝術家的公開作品在未經其允許之下，被他人搶先轉化為NFT，並以驚人價錢對外發售。有美國版權律師表示，當地知識產權法律適用於虛擬世界，創作人有權向未經個人批准的NFT追索，惟NFT的買賣雙方是匿名交易，若真要追究相當棘手。要對付盜竊作品的NFT，可行辦法之一是根據版權法要求刪除作品，大多數NFT只是以一串代碼指向該資產的存放位置，作品並非儲存在區塊鏈之上，故可要求存放平台刪除作品。

有意參與NFT買賣的大眾，需警惕目前炒賣風氣過熱，有大筆資金投入此領域，使NFT藝術品拍賣價格飈升。有投資界人士擔心，投機泡沫將會爆破，絕大多數NFT將變得一文不值。投資者亦應小心用來買賣NFT的虛擬貨幣價格反覆波動帶來的影響。

數碼資產過去真偽難辨，利用NFT標記擁有權無疑有助解決驗證難題，為未來數碼世界資產交易帶來不一樣的想像。它同時提供嶄新渠道，讓創作者直接得到粉絲資金支持，創新商機。惟目前NFT產品價格以幾何級數上升，炒賣者需慎防泡沫爆破，投資者買賣前亦需三思。

▲ 比特幣等虛擬貨幣與NFT同樣基於區塊鏈技術，但比特幣是「同質化」代幣，每一枚均是等價且相同；NFT則每一枚都是獨一無二，不可能與另一枚NFT互換。（路透社資料圖片）