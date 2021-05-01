港須加緊減碳 力壓總排放量

你會怎樣評價環境局的減碳工作？有國際環保組織負責人這樣回答：「可恥」，指的是政府長年在減碳上的不作為。若非國家主席習近平去年提出2060年的碳中和目標，香港不得不緊跟，本港的2050年碳中和時間表不知會拖到何年何月。

港人均溫室氣體排放 跌13%

「可恥」兩字，幾年前首次聽國際組織的主事者說出口；幾年後再探問，他仍然維持論斷。在陳述他的說法前，為公道起見，先在這裏攤出官方的減碳成績單：2018年香港人均溫室氣體排放量約為5.4公噸，雖較2017年下降約0.1公噸，但對應1990年的6.2公噸，減幅達13%；在碳強度（carbon intensity）上，2018年比1990年下跌高達58%。至於環境局今年初發布的《香港資源循環藍圖2035》，也在「總結」中強調，廢物管理不忘「配合力爭2050年前實現碳中和」。

看來碳排放量確實有減，甚至連「力爭」的決心也寫出來了。這樣也叫「可恥」，話會否說得太重？

誠然，人均碳排放量減少了，必須予以肯定。然而，應對氣候變化挑戰，全球只能透過大幅壓下總排放量，才能為地球先生降溫退燒。面對這道關鍵考題，香港是遠不及格。令這位綠色組織主事者不忿的是，香港自詡為國際城市，說到承擔減碳責任時，卻以中國為發展中國家作擋箭牌，逃避責任。1997年簽訂的《京都議定書》，發達國家承諾在2010年把溫室氣體排放量降回1990年的水平上、再減5.2%。香港就是躲在中國身後，沒有主動肩負國際責任，否則理應在2010年把溫室氣體排放量減至3,370萬公噸，但實際上的排放量卻大增22%至4,080萬公噸。

香港要走正確的減碳之路，必須用上「絕對減排量」作衡量準則，不過政府避而不用，反而把「碳強度」換作指標。

碳強度指標 新興經濟體較適用

碳強度代表每單位本地生產總值（GDP）所排放的二氧化碳量，理想的狀況當然是GDP不斷向上，而溫室氣體排放得愈少愈好。然而，這樣的評估方式並非放諸四海而皆準，依重工業的國家，或者新興發展的經濟體，對能源需求大，採納碳強度機制相對合適；相對地，香港以第三產業為重，炒樓炒股創造的GDP再大，都跟能源消耗沒多大相干。在這樣的產業結構下，即使碳強度跌幅再大，也着實自欺欺人。

政府喜歡說「向前看」，既然已經祭出2050年碳中和的目標，毋用責難。我支持碳中和早日達標，只不過環保圈廣泛流傳，要不是習近平去年9月在聯合國宣示碳中和目標，香港要定出時間表，不知要等到何年何月。而待北大人一聲令下，香港隨即高舉「配合力爭2050年前實現碳中和」的大旗，連環保部門的廢物管理藍圖也要附和。追求減碳，一定要方方面面落實，而且是早該執行的任務；不過，若果真心推行，怎麼過去近30載香港廢物產生的溫室氣體量，竟然大增幾近一倍？

我不會說環保部門的減碳工作可恥，但要對得住江東父老，還差很遠。

▲ 香港要走正確的減碳之路，必須用上「絕對減排量」作衡量準則。（資料圖片）