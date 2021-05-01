引入SPAC 港創科界能得益嗎？

早前財政司司長表示，已要求港交所和證監會探討允許「特殊目的收購公司」（SPAC）在港上市，以增加新的融資渠道。香港的競爭對手新加坡亦步亦趨，正積極展開計劃，劍指SPAC亞洲龍頭的地位。究竟這波風潮是亢奮的投機，還是幫助香港創科界集資的新利器？

美掀SPAC熱潮 大亨名流參與

SPAC其實是一個已上市的資金池，可是它本身沒有業務，其目標是尋找另一家公司，通過合併讓後者上市。2020年，美國成立了約250家SPAC，共融資830億美元，勢頭有增無減，金融大亨、政界名流、體育明星等紛紛參與，包括TikTok前老闆Kevin Mayer、前籃球運動員Shaquille O'Neal、前特朗普經濟顧問Gary Cohn，都是SPAC的發起人。目前最大規模的一家SPAC由對冲基金舵手Bill Ackman在去年7月成立，並籌集了40億美元。

SPAC快速走紅，有其結構性原因。SPAC的壽命通常不超過兩年，發起人將它上市後，便積極尋找想要融資並上市的收購對象。由於一般投資者購買SPAC股份時，並不知道將會收購哪間公司，而是靠信任發起人開出的「空白支票」，因此SPAC也被稱為「空白支票公司」。

一旦發現收購目標，SPAC的股東會就合併發起投票，此時往往引進新的投資者，籌集更多資金。合併完成後，發起人獲得新上市公司的一部分股權，通常還會成為新公司的董事，而經過幾輪增長的資金池，就變成了新上市公司的的營運資金。

對許多希望上市的企業而言，SPAC提供的上市之路更短，不確定性也更小，因為被合併的公司能預先知道融資金額；相反，傳統IPO手續繁複，承銷費用高昂，又要通過監管當局的重重審查，而且為確保上市首日股價上漲，承銷商更鼓勵公司定出較低的發行價。因此，紅杉資本（Sequoia Capital）的合夥人Roelof Botha批評傳統IPO「昂貴、低效」。

3大原因 吸引創科業者

雖然SPAC能收購各行各業的公司，但它尤其吸引創科界的業者。首先，許多創科公司經歷種子輪或A輪融資後，難以吸引到更多私人投資，又因規模太小而無法走傳統IPO之路。在這種情況下，SPAC或許是一個幫助融資的選項。

第二，SPAC能夠擺脫IPO以實際業績作為上市條件的傳統。SPAC較容易接受以新產品概念、構想中的市場規模來為合併目標估值，因此生物科技、人工智能等需要長時間深耕的科技公司可能受益。它們可經由SPAC上市，從而獲得長期、穩定的資金支持。

第三，SPAC讓散戶有機會參與投資一些深具潛質的創科公司。過往，一家創業公司在上市之前，其增長回報的一大部分都已經被風險投資者、私募股權機構等拿走。SPAC傾向與處於早期發展階段的目標合併，變相讓散戶以簡單的方法（買入SPAC股票），便能以近似風險資本的方式，參與投資科技產業。

然而，筆者亦想提醒，SPAC這種融資工具有其投機、跟風的色彩。據美國的經驗，眾多SPAC形形色色，分化非常明顯，優秀的SPAC有明確的收購目標行業，也有出色的管理團隊，幫助初創企業成長；另一方面，一些SPAC的目標則含混不清。

由於很多SPAC未能在兩年限期內找到合適的目標，發起人為避免損失，會有強烈意慾「飢不擇食」，倉卒促成併購交易。在這種動機下，所選目標公司的質量可想而知，故此SPAC股價的表現可能比IPO上市的公司或整體大市更差。一旦SPAC引入香港，投資者宜認清其利潤豐厚但投機性強的雙重本質，小心衡量投資風險。

▲ 一旦SPAC引入香港，投資者宜認清其利潤豐厚但投機性強的雙重本質，小心衡量投資風險。（資料圖片）