THE HENLEY I全面睇 置業家居 2021/05/01 分享： 啟德THE HENLEY提供1,184個單位，分3期發展，第1期THE HENLEY I提供479伙。由1座高座大樓及4座低座大樓組成，間隔由開放式至3房（連套房），另設特色單位，實用面積由186至 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 今日 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 今日 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 旺角千望 市區細戶 開放式折實$397.8萬起 今日 旺角千望 市區細戶 開放式折實$397.8萬起 最新專欄文章 更多 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 今日 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 旺角千望 市區細戶 開放式折實$397.8萬起 今日 旺角千望 市區細戶 開放式折實$397.8萬起 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 今日 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 2021/04/24 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 晉環全面睇 2021/04/24 晉環全面睇 THE HENLEY I