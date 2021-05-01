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旺角千望 市區細戶 開放式折實$397.8萬起

置業家居 2021/05/01

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由遠洋集團發展的千望，位處九龍市中心地帶，屬單幢新盤。項目共提供83伙，戶型由開放式至1房及書房間隔。項目早前公布首張價單，首批30伙折實呎價$19,596至$24,561，開放式單位折實入場由$

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欄名 : 封面故事

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