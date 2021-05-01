旺角千望 市區細戶 開放式折實$397.8萬起 置業家居 2021/05/01 分享： 由遠洋集團發展的千望，位處九龍市中心地帶，屬單幢新盤。項目共提供83伙，戶型由開放式至1房及書房間隔。項目早前公布首張價單，首批30伙折實呎價$19,596至$24,561，開放式單位折實入場由$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 今日 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 今日 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 THE HENLEY I全面睇 今日 THE HENLEY I全面睇 最新專欄文章 更多 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 今日 5月新盤戰涉近4,000伙 搶攻市區中小型上車客 THE HENLEY I全面睇 今日 THE HENLEY I全面睇 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 今日 啟德THE HENLEY I折實呎價$2.4萬起 創同區首批最貴 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 2021/04/24 晉環強勢開賣 首批折實價由$1,146萬起 創港島南新盤首批最高開價 晉環全面睇 2021/04/24 晉環全面睇 一手市場 千望