收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 置業家居 2021/05/01 分享： 【直擊驗樓單位--高層B3室，308平方呎1房】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir），驗收屋苑高層B3室，實用面積308平方呎的1房戶。鍾Sir表示單位的問題不大，惟廳房地磚失分較多；再加上一些油 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 今日 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 最新專欄文章 更多 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 今日 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 今日 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅 今日 Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 2021/04/24 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 2021/04/24 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 驗樓 鍾智剛