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收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】

置業家居 2021/05/01

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【直擊驗樓單位--高層B3室，308平方呎1房】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir），驗收屋苑高層B3室，實用面積308平方呎的1房戶。鍾Sir表示單位的問題不大，惟廳房地磚失分較多；再加上一些油

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欄名 : 樓市熱話

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