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瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步

置業家居 2021/05/01

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由新世界發展的元朗瑧頤，坐落十八鄉路99號，屬於單幢住宅。物業共313伙，戶型由開放式至3房不等。近日瑧頤已陸續入伙，現時項目錄得約6宗租賃成交。市場上出現約20個租盤，每月叫租由$9,500至$

...

欄名 : 樓市熱話

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