瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 置業家居 2021/05/01 分享： 由新世界發展的元朗瑧頤，坐落十八鄉路99號，屬於單幢住宅。物業共313伙，戶型由開放式至3房不等。近日瑧頤已陸續入伙，現時項目錄得約6宗租賃成交。市場上出現約20個租盤，每月叫租由$9,500至$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 今日 收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 最新專欄文章 更多 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 今日 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 今日 收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅 今日 Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 2021/04/24 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 2021/04/24 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 中原地產 放盤 瑧頤 元朗 物業出租