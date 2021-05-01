一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足

一手住宅物業銷售條例踏入第8年，發展商銷售新盤已經相當適應法例要求，惟8年期間，新盤賣樓仍有多項問題，例如撻訂、最新銷售情況、假新盤網站等，今期本刊為讀者了解更多新盤銷售的透明度。

----------

...