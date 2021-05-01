  • 25°C
香港時間 : 2021501日 (六) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足

置業家居 2021/05/01

分享：

一手住宅物業銷售條例踏入第8年，發展商銷售新盤已經相當適應法例要求，惟8年期間，新盤賣樓仍有多項問題，例如撻訂、最新銷售情況、假新盤網站等，今期本刊為讀者了解更多新盤銷售的透明度。

----------

...

欄名 : 樓市熱話

最新專欄文章 更多

瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步
今日
瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步
收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】
今日
收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】
Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅
今日
Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅
第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓
2021/04/24
第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓
受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期
2021/04/24
受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期
銷售安排 一手市場 撻訂

上一篇文章

收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】

下一篇文章

陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？