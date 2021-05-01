一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 置業家居 2021/05/01 分享： 一手住宅物業銷售條例踏入第8年，發展商銷售新盤已經相當適應法例要求，惟8年期間，新盤賣樓仍有多項問題，例如撻訂、最新銷售情況、假新盤網站等，今期本刊為讀者了解更多新盤銷售的透明度。 ---------- ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 今日 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 今日 收樓質素不俗 客廳僅現一塊空心磚【獲93分】 Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅 今日 Jessville Tower戶戶享海景 兼望歷史建築 示位裝潢簡約典雅 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 2021/04/24 第二季新盤入伙潮 暫約160個租盤 最平$1.2萬住市區樓 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 2021/04/24 受疫情及天氣影響 多個新盤推遲關鍵日期 銷售安排 一手市場 撻訂