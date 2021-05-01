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牛浮雕前腿勁擺 喻意貨如輪轉

置業家居 2021/05/01

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【牛氣沖天】萬希泉創辦人沈慧林表示，萬希泉在研究設計牛、熊動物形態呈現於陀飛輪腕錶的浮雕效果，花上不少心思，當中亦保持箇中設計含義，牛和熊的呈現就如陰陽協調，錶盤以精湛的浮雕工藝，生動地描繪牛擊倒熊的

...

欄名 : 地區‧人‧情

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