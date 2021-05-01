牛浮雕前腿勁擺 喻意貨如輪轉 置業家居 2021/05/01 分享： 【牛氣沖天】萬希泉創辦人沈慧林表示，萬希泉在研究設計牛、熊動物形態呈現於陀飛輪腕錶的浮雕效果，花上不少心思，當中亦保持箇中設計含義，牛和熊的呈現就如陰陽協調，錶盤以精湛的浮雕工藝，生動地描繪牛擊倒熊的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 今日 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 最新專欄文章 更多 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 今日 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 旅遊KOL謝利開網店再做老闆 首3個月營業額過百萬 2021/04/24 旅遊KOL謝利開網店再做老闆 首3個月營業額過百萬 婆婆珈琲屋 從食具到料理 感受復古昭和風 2021/04/17 婆婆珈琲屋 從食具到料理 感受復古昭和風 港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味 2021/04/10 港設計師轉職品酒師 PENTICTON帶來法式地道口味 縱橫法國酒區 5大名釀推介 2021/04/10 縱橫法國酒區 5大名釀推介 股票 沈慧林