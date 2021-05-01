陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善

今年2021牛年，香港著名股評家陳永陸（陸叔）聯同香港鐘錶萬希泉第三度合作，推出「牛氣沖天」陀飛輪腕錶，喻意牛年投資有牛市！陸叔貴為股壇風雲人物，是次合作更邀請與他份屬好友的資深理財專家林忠成博士（

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