貨幣供應疫市增 樓價穩升成交旺

樓市分析向來看似簡單，但骨子裏亦可以相當複雜，因為簡單而言可以單靠自己對樓市片面印象，甚或看過來的報章消息來作分析闡述，當然複雜地亦可以透過不同的數據，比如新盤供應、市場需求、成交分析、人口情況、經濟增長、失業率、利率走勢以至房屋政策改變等數據作分析同推論。

失業率高企 股樓卻齊揚

無可否認，回看過去一年，我們會發現一個奇怪的現象，在疫情打擊下，本港有數以十萬計的人失去工作，按統計處的數字，最新失業人數超越26萬人，較去年同期的13.4萬人接近倍增，但同時間無論股市、樓市均有所回暖，恒指、樓價都穩步上升。

近月樓市確實疫市造好，二手交投持續暢旺，繼3月份二手註冊量達至6,138宗的近100個月新高後，本月註冊量亦不遑多讓，按現時進度來看，上月二手交投亦錄得接近6,000宗水平，再創近100個月的第二高，反映近月二手交投旺勢仍然持續，連帶整體平均呎價亦穩步微升，差餉物業估價署最新公布3月份的私人住宅樓價指數報388.3，按月再升0.8%，並已升至自2019年7月以來的近20個月高位。

筆者想從最新出版的「2021年版香港統計數字一覽」，透過去年的一些數字變化來分析樓市，首先是去年香港的人口變化，因應2019年的連串社會運動，去年出生率顯著減少，按年減少18.5%至4.3萬人，同時間死亡率按年增加1.6%至接近5萬人，加上去年淨遷移亦是負數，即移出多於移入，令去年全港人口數字出現負增長，連接受疫情打擊，去年結婚數字大幅減少36%至只有2.82萬，從人口數字來看，去年市場住屋需求或許有所減少。

M3按年攀升 市場資金充裕

不過筆者最關心反而是貨幣供應的數字，主要反映本港流動資金情況，即只計算法定貨幣（紙幣及硬幣）、以至持牌銀行客戶的活期存款、儲蓄及定期存款的貨幣供應M1，去年底數字已達至$3.2萬億，按年大幅增加逾三成，市場流動資金充裕。

至於反映廣義貨幣的M3，即包括法定貨幣（紙幣及硬幣）、持牌銀行客戶存款、有限制牌照銀行及接受存款公司的客戶存款以及可轉讓存款證，簡單來說，就是所有現金以及接近現金的資產，去年的M3數字已達$15.6萬億，較前年的數字亦增長5.8%，換言之即使在疫情底下，經濟大受打擊，但市民手頭上的現金未受影響，市場資金仍然相當充裕。

當然樓市升跌的最主要因素是供應及需求，香港人口變化會影響市場需求，但長遠變化仍需要時間觀察，相反短期而言，貨幣因素亦會影響樓市升跌，市場資金充裕，最新銀行同業拆息亦顯著偏低，最新同業拆息已跌至不足0.1厘，最新按揭息率低見1.4厘以下，息率持續低企亦讓樓價有穩步上升動力。

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▲ 近月二手交投持續暢旺，4月二手交投近6,000宗，整體平均呎價亦穩步微升。