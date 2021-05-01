Dyson母親節專屬造型服務體驗 置業家居 2021/05/01 分享： Dyson經常於節日推出特別版套裝，今年母親節亦不例外，全桃紅色版本的Dyson Supersonic™風筒再度限量載譽登場。金屬質感機身搭配能蓬鬆髮根、捲曲髮尾的專用透氣捲髮梳及快速梳整髮絲的順髮梳 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 母親節窩心禮物合集 今日 母親節窩心禮物合集 最新專欄文章 更多 母親節窩心禮物合集 今日 母親節窩心禮物合集 智能風扇2021 陪你迎接初夏 2021/04/24 智能風扇2021 陪你迎接初夏 美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 2021/04/24 美國Big Ass Fans Haiku UV-C殺菌吊扇全球首創 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 2021/04/24 推介4：台灣Vento ViVi 8吋循環扇可三軸調節 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 2021/04/24 推介3：國產小米 米家智能空氣循環扇支援AI 母親節 Philips Dyson