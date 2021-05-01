Dyson母親節專屬造型服務體驗

Dyson經常於節日推出特別版套裝，今年母親節亦不例外，全桃紅色版本的Dyson Supersonic™風筒再度限量載譽登場。金屬質感機身搭配能蓬鬆髮根、捲曲髮尾的專用透氣捲髮梳及快速梳整髮絲的順髮梳

...