還有一星期就是母親節，你想好給辛勞的母親送上怎樣的心意？所謂「世上只有媽媽好」，作為子女我們固然不能只在母親節才孝順，這天只是提醒我們要時刻向偉大的媽媽表愛意。最直接答謝她的付出與表達愛的方式，莫過於

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