Dalisay Collection永續創作快樂 置業家居 2021/05/01 分享： 首次來港的菲律賓傢俬品牌Dalisay Collection，由即日起至8月31日登陸K11 MUSEA。品牌首個傢俬系列，就地取材選用了菲律賓地道火山石、相思木、桃花心木、浮蓮及藤枝等，經當地工匠全 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 「好玩日日」展覽 重拾玩樂趣味 2021/03/27 「好玩日日」展覽 重拾玩樂趣味 Illustre拼貼法式花海 2021/02/27 Illustre拼貼法式花海 HomeSquare 家居扮靚迎金牛 消費換領新年布置 2021/01/23 HomeSquare 家居扮靚迎金牛 消費換領新年布置 Dustin家庭影院梳化 超豪享受 2021/01/09 Dustin家庭影院梳化 超豪享受 日系雜貨店Mono Mono 進駐香港仔 人氣商品降價發售 2020/12/25 日系雜貨店Mono Mono 進駐香港仔 人氣商品降價發售 家居 K11 MUSEA 消費資訊 菲律賓 傳統工藝 火山爆發