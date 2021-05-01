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Dalisay Collection永續創作快樂

置業家居 2021/05/01

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首次來港的菲律賓傢俬品牌Dalisay Collection，由即日起至8月31日登陸K11 MUSEA。品牌首個傢俬系列，就地取材選用了菲律賓地道火山石、相思木、桃花心木、浮蓮及藤枝等，經當地工匠全

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欄名 : 家居新知

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