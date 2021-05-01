急堵來勢洶變種毒 關鍵時刻控疫須緊

疫情瞬息萬變，本港不久前尚憧憬清零通關，現卻面臨高傳染性的變種毒株雙重夾擊。東涌前晚驚爆有確診菲傭成為社區首宗源頭不明的雙重變種案例，港府隨即圍封強檢，昨天再下令全港外傭檢測，但當局對於首見印度變異株，卻未採果斷措施。關鍵時刻控疫宜緊不宜鬆，本港必須投放更多資源，尤要增加檢測能力，急堵來勢洶洶的變種毒傳播。

外傭強檢迫切 須增檢測力質素

與染疫菲傭同住的女嬰昨亦確診，初步料同屬南非毒株。傳染專科醫生曾祈殷相信，社區已有變異株隱形傳播鏈，港府專家顧問許樹昌更警告，未來兩周是關鍵，若個案急升，且有大量不明個案，將成第5波疫情。

港府今次嚴陣以待，即時圍封強檢及隔離包括僱主夫婦在內950名同幢居民，暫時全屬陰性，另送逾300名密切接觸者檢疫。當局昨再宣布，約37萬外傭最遲5月9日要驗毒，未來更考慮將接種疫苗列入她們續約、以至簽新約的條件。

外傭假日愛群聚，很多市民都已十分擔心，播毒風險無疑甚高，惟以當局每日檢測力僅約8萬樣本來看，外傭要9天內悉數化驗，相當趕急，須仰賴領事館和外傭組織全力協助。

港府指出，近乎沒可能讓逾100萬外傭僱主同時強檢，但與菲傭同住者始終有一定染疫風險，倘感不適，應盡快主動檢測。近日圍繞華大基因的檢測爭議不絕，也令人關注當局會否投放更多資源提升檢測力和監控質素，以遏止爆發。

比起法國官員周四首度發現3宗印度株輸入個案後，公開警告「不可低估」風險，本港卻要由理工大學揭示，至少已有10宗印度株輸入病例，衞生防護中心昨日被傳媒追問下才確認曾錄1宗，態度天壤雲泥。

雖然世衞目前只把同有N501Y變異的南非、英國和巴西株評為「引疑慮」，印度株只屬低一級的「引關注」，專家已觀察到印度株傳染力不遜英國株，全因印度僅能替0.06%案例基因排序，才沒法準確衡量各變種株的禍害。

加強基因排序 急追溯變種案例

審慎為上，港府應在航班熔斷機制，明確涵蓋印度株的E484Q和L452R變異，亦要當即加強基因排序工作，全面追溯涉這兩大變異的案例，以及目前5個N501Y社區病例的圖譜，加快查證杜拜回港印裔男子是否同為最新兩例的源頭。

據許樹昌分析，最新染疫菲傭的僱主為心理學家和教師，接觸面廣，與他們密切接觸者皆應強檢。反過來看，很多市民也想知道，兩人與女嬰及傭工朝夕相對，兩次檢測均幸保不失，究竟是否已打疫苗？據英國官方最新研究顯示，就算只打一劑復必泰或阿斯利康疫苗，家庭成員間的傳播風險已驟減多達50%。

復必泰和科興疫苗皆對南非株有效，印度也證明自家疫苗可對抗印度株。盡管港府開通放寬本地餐飲聚會的疫苗氣泡當天，即再爆出變種病例，但當局仍有信心針劑加上既有防疫措施，諸如今天新增的食肆通風要求，可助確保安全有序。要打破每逢爆疫即要收緊的惡性循環，港府固然要投放足夠資源做妥追蹤檢測，但市民積極打針，同樣不可或缺。

責任編輯：陳靜芬