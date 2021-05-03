內地五一長假，今年有五天。因疫情關係，過農曆年時，很多人沒出門或回鄉，所以對不少家庭而言，五一是今年真正旅遊式出行的幾天。現在最火的目的地在哪？

除了大西北外，要算是海南島。再不是三亞這個滿了豪華大酒店的地方，而是稍偏離中心一點的。一個是在三亞不遠的蜈支洲後海村、一個是萬寧，另一是有最新落成海邊圖書館的海口。

後海村現在看來已取代大理，成為全中國最浪、最嬉皮的地方。之前只是小漁村，位於離三亞市中心不遠的半島。沒有大型酒店，只有小型民宿。也不知始自甚麼時候，突然就開了專攻衝浪愛好者居住的衝浪主題民宿，就是那種面對大海沙灘，外邊有椰葉作屋頂的臨海小酒吧，鋪滿一排排衝浪板及出海工具，然後住了各種年輕男女的那種。

據說現在新舊村民已多達三千人，一半是來這裏衝浪的。但跟短期度假者不同，當中有不少變成長住，三幾個月時而有之。背景不同，但有一個近似的，是皮膚已曬得黑黑。在話題上，最多人提的是，在全國其他沙灘都沒有的比堅尼泳裝辣妹，在這處就最多（中國其他泳灘的女性，穿着都較傳統保守，就算是兩截裝，那條泳褲大部分都是較土的帶着一層波浪裙的設計）。因此，現在這村都變成神話傳說一樣，聚集大批想來放空及追求放鬆的逃離都市一族。

萬寧也不算遠，不租車的話（看到不少朋友租開篷車環島遊都幾爽），三亞坐高鐵過去也只需半小時。附近有著名的咖啡園林，是種植區，也有咖啡店。才知悉萬寧是早年華僑回國，中國最早自己種咖啡的地方。還有剛開的海口雲洞圖書館，造型像洞穴跟海景的交叉融合，該算海南島的新地標。