奶茶走糖有助減重嗎？

「這十多年來，喝奶茶我必定會走糖，汽水幾乎沒喝過，晚餐只吃一小碗飯，但不知為何體重愈見上升！」巴士上一位年約六旬的太太與友人閒聊。

「我認識一位教會朋友，她吃得十分清淡，但也患有高膽固醇，其實最重要還是多運動，要戒口簡直失去人生樂趣！」她的友人說。

她倆的對話，連我丈夫也全聽進耳裏，他輕聲對我笑說：「你要走過去派張卡片嗎？」

下車後，我對丈夫說：「剛才真有衝動想加入她們的對話。」

事實上，不少大眾未了解自己肥胖的原因，也不認識正確的減重方法，因而出現種種誤解與疑問。

一杯240毫升未加糖的港式奶茶，約含106卡路里，當中熱量主要來自淡奶；一茶匙糖有16卡路里，走糖最多只省掉20卡路里，卻忽略了奶茶當中的脂肪含量，尤其它主要為飽和脂肪。換言之，每日飲用一杯奶茶，不但隨時令體重逐步上升之餘，就連膽固醇亦有上升的風險。

白飯常被標籤為致肥食物，事實上，一餐之中，若你選擇不吃飯，自然會多吃其他餸菜，除了烹調時加入的油份，還有餸菜的脂肪含量，結果，所攝取的熱量及脂肪也就更多。

一克糖及碳水化合物含4卡路里，一克脂肪則含9卡路里，脂肪的熱量比碳水化合物多一倍以上；而且，碳水化合物可於身體轉化成能量消耗，脂肪卻容易積聚在體內，導致肥胖。因此，走糖或戒醣並非有效減重的方法，反令新陳代謝下降，體重愈容易上升。

（編按：為何吃得很清也會有高膽固醇的問題？讀者可【按此】收看營養師解說。）