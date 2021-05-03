經常有人問：人生如何進步？如何改善？如何提升？如何更好？如何更幸福？當中不乏中年朋友。我聽後會先問：Are you ready for a change？（你準備好改變未？）但有很多人，不想改變現狀，卻又希望能遇上奇迹般升官、發達、萬人迷諸等人生美妙事情，你可以說這是夢想，但我看似妄想較多。

問得這個問題的人，俱感到人生現狀的某些層面欠理想，盼望有更好的可能性。若一個人一直用以前的方式去生活、工作、賺錢、社交、戀愛等，然後發現日子仍不太如意、身體無健康過、工作無突破過、錢無夠使過、朋友質素無提升過、拖友（情人）識極都是爛、渣、流、俗或蠢，那就說明：一、這些前半生的人生pattern正在像木馬程式般不斷地重複着，不同的或只是與不同的人重複相同的pattern而已；二、若一直沿用着的思維、態度、價值觀、待人接物、做人／做事／擇偶的方式，從沒令自己有更好的可能性，那繼續沿用這些方式而希望下半生有幸福奇迹的可能性，幾乎是零。這是非常簡單的邏輯。

要有不同，就要循現有的人生pattern思考一下，如何在哪個方向作出改變。這不僅是思想問題，也是勇氣問題。五十六歲的日本《生活手帖》總編輯松浦彌太郎，寫過不少關於中年體會的文字，很有睿智，當中他曾說過：「人往往會執着於熟悉的事物，改變環境是需要勇氣的」。人生下半場，無非這幾條路：一、非常滿意自己→那就毋須改變→而且應該天天感恩。二、不太滿意現狀→運用智慧和勇氣作出改變→創造出更美好和幸福的人生下半場。三、不太滿意現狀→但又不想／沒有勇氣改變現狀→那就別怨天尤人或羨慕他人。

想人生更美好，但又不敢離開自己的comfort zone，說白一點，心態即是只想等運到，而這種想兩全其美、左右逢源的妄想，其實也是一種「想在舊有上又要多啲」的貪念。天地規律有如此便宜之事就好了，真是想愴個心。