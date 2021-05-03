全新固力果超濃厚牛油醬油味百力滋

和日本同步推出的全新固力果極脆牛油醬油味百力滋餅乾條，外盒設計搶眼，一層豐厚的牛油配以色澤濃醇的醬油，別具日本風情。醬油是日本人的家常調味品，而品牌採用優質醬油製作，將日本傳統風味延續，再配合牛油味道

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