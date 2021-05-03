全新固力果超濃厚牛油醬油味百力滋 副刊版 2021/05/03 分享： 和日本同步推出的全新固力果極脆牛油醬油味百力滋餅乾條，外盒設計搶眼，一層豐厚的牛油配以色澤濃醇的醬油，別具日本風情。醬油是日本人的家常調味品，而品牌採用優質醬油製作，將日本傳統風味延續，再配合牛油味道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 《小不點的德布西音樂探險》 2021/05/01 《小不點的德布西音樂探險》 皇家加勒比世界最大豪華遊輪 2022年登陸亞洲 2021/04/30 皇家加勒比世界最大豪華遊輪 2022年登陸亞洲 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 2021/04/29 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出Let it GLOW下午茶 全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 2021/04/29 全新Kimchi Factory 登陸尖沙咀韓國街 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 2021/04/28 Oliver's Super Sandwiches 推出全新酸種麵包 日本 品牌 設計 超市 便利店