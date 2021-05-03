疫下僱傭互扶持 讚賞員工締雙贏

香港浸會大學一項調查發現，疫下員工壓力雖然很大，幸而上司普遍較以往更重視支援員工，包括讚賞員工。各地僱主皆比以往更關注員工心理需求，在疫情期間與他們互相扶持。

專家：獲讚員工 對機構更忠誠

浸大與香港優質顧客服務協會日前公佈的「疫•情下的服務讚賞」調查，旨在探討疫情下企業的讚賞文化，結果顯示服務業員工普遍在疫下工作量增加、感到壓力及工作要求更高，但對比2018年同類調查，員工更認同上司是自己的朋友、上司關注自己事業發展、且更會花時間與心機在自己事業發展，反映疫情期間，員工與上司之間較以往更能互相扶持。

讚賞對員工來說是最直接的正面反饋與回報，據浸大市場學系教授陳華表示，被讚賞的員工會對機構更忠誠、及對工作更滿意。心理學內早有霍桑效應（Hawthorne Effect）的說法，即一般人覺得被觀察關注時，會傾向作出更多正面改變。

網上辦聯誼活動 增團隊歸屬感

讚賞員工對僱主而言零成本，又可讓員工感到被器重，可謂締造雙贏。

除了讚賞他們外，僱主更需多與員工溝通，了解他們的心理需求，以便提供適切支援。香港心理衞生會一項調查發現，61.7%港人近半年的壓力來自疫情，主要來自減少與人交往的機會（65.6%），當中14.6%的抑鬱程度達中等級別。

疫情減少人們社交的機會，或加劇抑鬱情況，僱主可主導社交活動作改善。據《哈佛商業評論》報道指出，疫下不少僱主會嘗試在網上舉行聯誼活動，例如在Zoom上一起進行小休、分享故事與玩遊戲等，讓員工在非正式場景下互相認識、紓壓，以及提升對所屬工作團隊的歸屬感。

美逾半僱主 提供虛擬心理服務

此外，僱主亦應關注員工心理健康。據Business Group on Health表示，全美近半大型僱主在疫情前已着手訓練管理層辨識員工抑鬱、焦慮等的徵兆，去年一項調查更發現54%僱主將在今年提供免費或廉價虛擬心理健康服務，並使用數碼工具幫助偵測員工心理問題。

員工感到自己被認同、重視與關心，工作自然更用心，僱主可考慮不同方法（見表）與員工溝通，發掘他們內心想法與需求，互相尊重。

▲ 疫情下，不少員工的工作量增加，加上社交機會減少影響情緒，僱主宜關注員工心理需求，互相扶持。（法新社資料圖片）