打針+快速檢測+資訊 3招防變種毒

上周香港出現首宗社區感染的「變種」（即含有變異病毒株）新冠肺炎源頭不明個案，為抗疫帶來新一波挑戰。汲取過去一年經驗，港人至少該明白人人也有責任配合公共衞生政策。若部分市民繼續採取消極抵抗政府的態度，隨着病毒不斷變種，香港抗疫工作只能持續追落後，遑論走出困境。

留意那些猶如本能反應般批評政府之聲音，總以一句「早叫你封關」來指指點點，卻不見得能具體指出，現行航班熔斷機制實際上還可以如何改善--正是純粹批評而答案欠奉。這種人只懂喊「早叫你封關」口號，卻往往忽略「早叫你打針」之信息。固然更大的問題，是上述說法之本質乃推卸責任，沒有指出市民大眾在公共衞生層面也必須協助政府「聯防」，包括在以下3方面主動出擊：

打疫苗達群體免疫 聯防之本

（A）接種疫苗--就抗疫策略而言，接種疫苗可謂「聯防之本」：因為只有在社區內大多數人都接種了有效疫苗的情況下，因身體狀況而無法接種疫苗的人，始能透過群體免疫的關係，間接受到保護。正如世界衞生組織上星期警告，由於變種病毒傳播力強，故印度疫情失控的危機可以發生在世上任何地方。居安思危，既然本港已陸續出現社區感染變種病毒個案，與其主力靠收緊社交距離限制、強制檢測或隔離等防疫措施遏抑疫情，更有效的方法肯定是透過接種疫苗來建立群體免疫。一旦疫情失控，才慌忙去打針已經太遲。

也許香港人真是「唔見棺材唔流眼淚」，相比英國疫苗接種率高、美國也提早完成「先是一億劑、再來兩億劑」的接種目標，箇中主因自然與這兩個國家曾經疫情極為嚴峻有關。反過來看，既然香港疫苗供應充足，卻因為政治或心理原因，未能進一步提升接種率，他朝若出現疫情第五波，以及更惡劣的經濟狀況，也只能慨歎自作自受。畢竟特區政府早就預備了兩款疫苗，是故今回「後知後覺」的，便是慣常用同一句話來罵官員、明明身體狀態許可卻仍未打針的那些人。

快速抗原測試 抗疫主動出擊

（B）快速測試--概念上，假如接種疫苗屬「後防」，那快速測試（主要指「快速抗原測試」，即rapid antigen test，簡稱RAT）便是抗疫的「前鋒」，把現時香港抗疫政策由反應性（即reactive）變為主動出擊：意思是政府過去要等待確診個案甚至群組出現，才會實施大規模強制檢測，例如最新指令是全港家庭傭工（除符合豁免條件者）進行強制檢測，而之前亦有歌舞群組、健身室群組、食肆群組等等，但使用快速測試卻能夠「化被動為主動」，讓各類場所能在顧客入場前便進行檢測，避免感染者接觸其他人並污染場內環境，從而減低出現超級傳播者之風險。

快速測試作為抗疫前鋒的另一個意思，是因為測試結果只需15至20分鐘便即場知道，毋須把樣本交回實驗室，所以一旦全面普及，便可達致某程度上「掃描全港新冠病毒分布」的效果。若大部分店舖習慣了為客人作快速測試，加上全港所有學校亦為師生每天上學時作檢測，再配合市民能隨時在家自我驗測的話，那就間接等同在全港各區不停做新冠病毒screening，讓得出陽性結果者提早隔離求醫，及早截斷社區隱形傳播鏈。事實上，以色列、加拿大、美國和英國的復課、復辦大型活動以及恢復院舍探訪安排，均是以大規模做定期快速測試，作為政策設計核心。

澄清假資訊誤導 免危害生命

（C）資訊傳播--聯合國教科文組織早於去年4月警告，與新冠病毒相關的虛假資訊蔓延全球會危害生命，例如針對快速抗原測試，一些所謂KOL會刻意放大RAT檢測結果不夠準確的信息，認為核酸測試（即對病毒核酸作聚合酶連鎖反應測試，簡稱PCR），才是唯一黃金標準。但注意快速測試並非要取代PCR，只是由於核酸測試需時較久且更昂貴（相比大規模進行RAT一般貴3至4倍），所以難以普及並廣泛為大眾使用。故此，最合理的檢測策略必然是兩條腿走路：以快速測試「定期掃描」全香港，當發現小型爆發時，則利用核酸測試研究如何作出針對性措施；也就是兩種檢測方式根本並無牴觸牴觸，純粹是心術不正者搞分化所渲染的偽二元對立。

又例如現時最不幸的發展，是很多人誤傳「三高」（即高血壓、高膽固醇、高血糖）人士不應打針，然而實情是「三高」人口本身屬於高危群組，一旦確診新冠肺炎，病情一般會較嚴重，且致死率亦較高。正因如此，「三高」港人反而應盡快向醫生查詢，好及早在身體狀況許可下接種疫苗。可惜特區政府雖有澄清疫情方面的誤導資訊，但「破解新冠疫苗迷思」和「認識疫苗是與非」兩個系列，信息平鋪直敘，而設計又似教育電視模式，難以抗衡存心譁眾取寵的假新聞，予人「有做到就算」的感覺--其實至少要轉為「抗疫假資訊出沒注意」這類警告方式，並在一天內多次重複，始有機會在信息紛亂的世界引人留意。

官商民合作 汲教訓放下怨恨

最後要撥亂反正的信息和觀念，是香港社會從官員至輿論到普羅大眾，對政府主動跟商界合作之狷介：新冠肺炎是人類百年一遇的新挑戰，加上病毒持續變種，所以目前能有效控制疫情的國家（尤其中國、以色列及美國）都強調跨界別聯手，以加快科研和生產速度--猶記得去年全城缺口罩，特區政府正是因為怕了「官商勾結魔咒」而要走招標程序，結果人人怒罵。汲取教訓，社會輿論如放不下怨恨，未能鼓勵官商民合作，則本港抗疫始終難有突破，只能無奈追落後。

▲ 汲取過去一年的抗疫經驗，港人至少該明白人人都有責任配合公共衞生政策。（資料圖片）