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強檢樽頸恐播毒 打針有理慎推行

評．析．天下版 2021/05/03

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東涌染疫菲傭的新冠毒株基因排序，證實與變種首例的印裔男子一致，意味社區有新病毒傳播。港府要求個別東涌居民及全數外傭限期前完成檢測，然而社區檢測中心名額難求，臨時檢測站烈日下亦出現極長人龍，既不人道，亦有傳染風險。新冠疫情百年一遇，要求個別群組打針保障社區安全，本港不會是環球唯一，但制定政策時要小心翼翼，釐清保障和權利，慎防激化污名歧視。

急堵變種毒株 增臨時檢測站

綜合理大及港大分析，東涌菲傭及杜拜回港印裔工程師的南非變種病株百分百相同，惟兩人並沒交集，故應非直接傳染，港府專家顧問袁國勇相信，更高傳染力的新毒株已在社區擴散。而港島染疫菲傭的南非毒株「較原始」，最悲觀情況是本地不止一條變種傳播鏈。

為揪出隱形患者，大批東涌居民和全數37萬外傭分別須於昨日及本月9日完成強檢。只是本地採樣能力捉襟見肘，包括港島全部4個社區檢測中心在內，多處名額均告爆滿。當局未能安排足夠額外檢測站，亦沒派籌疏導人潮之下，維園人龍周末長逾1,000人，外傭苦候數以小時計，對正齋戒的印傭尤為折磨，更令人憂慮其中的播毒風險。

為免妨礙日常社區檢測，港府應在市區增設更多外傭採樣站，如昨天的九龍公園站，以求加快堵截潛在變種傳播，輔以多語宣傳，才能及時有效分配人流。倘限期前仍未能完成強檢，應考慮略為延長時限。

按當局評估，外傭現屬高風險群組，故研究在續約時加入疫苗接種要求，結果惹來菲律賓駐港總領事、以至外長等炮轟歧視。

事實上，加拿大麥基爾大學研究全部193個聯合國國家後發現，105國有強制疫苗政策。即使單看緊急應用的新冠針劑，印尼2月公布，合資格人士如不打針，官方可以罰款和延遲發放社會保障金，菲律賓同月亦強制軍人接種。歐美國家中，意大利已下令所有醫護打針，違者可被調職或停職。

多國強制接種 印尼拒打罰錢

不過，強制任何單一社群打針，放諸四海始終難免惹爭議，起碼最近再爆疫的新加坡外勞宿舍，僅加強定期檢測，仍然是自願接種。即使港府有權有理要求外傭打針，若能事先與各領事館溝通，或較易申明無意加深外傭播毒污名。

將心比己，外傭一樣有可能對打針心生疑慮，故港府要宣傳，不適合接種者可憑醫生證明豁免。由於航班熔斷機制下禁制菲律賓境內人士來港，僱主或憂慮家傭一旦拒絕打針和續約，難以找尋替補，亦擔心萬一傭工打針後出現副作用，公營醫療系統和新冠疫苗保障基金能否全面保障。

同心抗疫，是港府過去一年多來不變的目標，危險的變種毒株近期終於突破外防輸入的防綫，各方更要摒除嫌隙，合力揪出隱形傳者。當局要投放資源做好強檢追蹤，防範變異株紮根擴散，不論外傭、醫護又或普羅大眾，亦要應打盡打，我城才能好好築起保護屏障，爭取復常。

責任編輯：黃鑠安

欄名 : 社評

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