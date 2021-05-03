圍堵中俄「一敵二」 美不怕落下風？

中美對抗競爭關係大於合作，美俄關係也在拜登執政數月後鬧得更僵。拜登選前就稱俄羅斯是美國「最大威脅」，這位傳統政客入主白宮後，針對俄羅斯的擠壓力度不亞於針對中國，並不掩飾雙重圍堵中俄戰略意圖。

俄羅斯近日高調表示可能退出國際太空站，即被視為「疏美親中」又一步。三角關係避免以一敵二道理顯淺不過，美國是否忘了冷戰與中國聯手才拖垮蘇聯一課？

拜登對俄出手 驅外交官金融制裁

外界常認為拜登外交「軟弱」，這無疑只是錯覺。拜登上任以來，除了進一步打起「台灣牌」、新疆議題再次炒起、美軍航母3個月3次開入南海，俄羅斯周邊形勢亦變得波譎雲詭。烏克蘭被指有意在北約間接支援下，對烏東親俄分離地區發動進攻，俄羅斯則一度在俄烏邊境部署重兵，烏東俄美代理人戰爭險些再次打響。

拜登在其他方面亦猛烈對俄出手。他公開贊同普京是「殺人兇手」、大批驅逐俄外交官，更金融制裁俄羅斯，禁止美國金融機構參與盧布一級市場，或買賣俄羅斯央行發行非盧布計價債券。特朗普個人對俄相對溫和的時代，顯然已經不再。

俄羅斯看來也對拜登不抱甚麼幻想。外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）直斥，拜登與前兩屆政府對俄政策如出一轍；自己數月前與美國新任國務卿布林肯通話，提出將俄美對抗「清零」，結果卻迎來新一輪制裁，俄羅斯已經忍夠，要對美國「不對稱反制」。

美雙重圍堵戰略 違力量平衡法則

美國同時視中俄為敵，試圖雙重圍堵，但歷史給美國的教訓很是慘痛。「雙重圍堵」（dual containment）實際並不新鮮，美國最早用於1991年波斯灣戰爭後的中東，同時遏制伊朗、伊拉克這兩個在波斯灣爭霸的國家，改變了美國在1979年伊朗伊斯蘭革命後純粹與伊朗為敵，並於1980年代兩伊戰爭支持伊拉克對抗伊朗的政策。

美國圍堵戰略冷戰時針對蘇聯雖然成功，但雙重圍堵卻有違力量平衡法則，美國也因此犯下大錯。美國為了雙重圍堵伊朗及伊拉克，決定在「聖地」沙特阿拉伯駐軍，成為激進伊斯蘭勢力冒起一大理據，最終間接釀成2001年911恐襲。美國2003年更發動伊拉克戰爭，直接深深捲入中東泥潭，至今仍無法抽身。

美國現在把雙重圍堵棋盤，由波斯灣放大成歐亞大陸，嘗試同時遏制中俄，凸顯拜登等美國建制派面臨的局限。今天俄羅斯雖然只是當年蘇聯的一個影子，而美國也意識到中國才是最大對手，但美國建制派始終忘不了蘇聯軍隊在德國與美軍正面對峙、潛艇在大洋中心與美軍分庭抗禮、轟炸機和導彈與美國形成核恐怖平衡，令美國沒法獨自主宰世界的記憶。

美國連一個昔日經濟強大的盟國日本也容不下，自然仍視今天俄羅斯為必須消滅的政治、軍事威脅。只是美國現在還要同時應對中國經濟、科技挑戰，力量恐怕捉襟見肘。

中俄料加快聯手 推動去美元化

誠然，中俄關係雖然親密，但很大程度上只是基於利益而非「真兄弟」，不像美國及其主要盟國有共同價值信念。中俄邊境長達數千公里，理論上存在難以避免的天然衝突，中俄交往歷史可謂也是一部邊境衝突與土地易主史，反觀中美、俄美都沒有這樣的問題。中國「一帶一路」也貫穿中亞、東歐，涉及俄羅斯傳統勢力範圍，相信或多或少引起莫斯科警惕。

不過，中俄關係其實毋須完美，只要比俄美關係好就足夠。冷戰後俄羅斯一度嘗試融入西方，但美國始終視之非我族類拒絕接納；北約再無蘇聯對手下反而大舉東擴，擠壓俄羅斯生存空間。美國「恐俄」猶如治不好的頑疾，特朗普本有意與俄羅斯改善關係，以便美國騰出手來應對中國，結果卻遭美國內部極大反彈和阻力，亦為他本人惹來「通俄」罵名。

美國雙重圍堵，反為中俄淡化兩國天然衝突注入動力。尤其是拜登對俄羅斯盧布動手，顯出經濟絞殺俄羅斯意圖，更有「演習」未來對中國使出類似招數味道，此舉勢令俄羅斯更緊抓住中國經濟支持，並驅使中俄加快聯手推動去美元化進程。

中俄有此長綫共同利益，俄羅斯在可見將來向美國「出賣」中國換取制裁解除機會甚微。畢竟美國極不可能承認俄羅斯對克里米亞主權，而且美國制裁俄歐北溪2號天然氣管，更顯出美國不講道理，難獲俄羅斯信任。

美「懷冷戰之舊」 因蘇聯弱過中國

美國或也低估了中俄親近，俄羅斯所能給中國的回報。除了國際政治和輿論上的支持，俄羅斯科技積累也能使美國對中國的競爭更為頭痛。國際太空站原本正是美國主要出資、俄羅斯主要提供技術的產物，俄方如今威脅拒絕美國延長使用年限提議，退出合作，潛台詞就是現在中國更有錢，中國太空站也快要建成，俄方有條件轉會並為中國添把勁，同時使美國失去太空長期立足點。同理，中國航空事業僅餘的發動機技術短板，俄羅斯亦有能力為中國補完。

事實上，美國戰略界未必真的不知道雙重圍堵中俄的弊端，惟美國政治生態卻決定政策是由「屁股指揮腦袋」，積重難返，就算拜登與普京6月峰會搞得成也改不了。基辛格就指，中俄史觀大不同，俄羅斯向來自覺不安全，尋求力量與支配以八面禦敵，中國則受儒家文化影響，認為國家只需以最佳效率運作，即可獲得各國敬畏；美國今天把中國視作天然敵人，實際上是「懷冷戰之舊」，因為蘇聯從來沒有中國現在般強大，比中國易對付得多。

▲ 俄羅斯所能給中國的回報，除了國際政治和輿論支持，科技積累也能使美國對中國的競爭更為頭痛。圖為國家主席習近平（右）於2019年在金磚國家領導人會晤與俄羅斯總統普京（左）握手。（新華社資料圖片）