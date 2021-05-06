資金熱捧跑贏傳統策略　ESG投資講心亦講金

新冠肺炎的爆發，為市場帶來不少驚奇，例如油價可以變負、一個地區可以長期封城、日常生活與工作轉到綫上，令不少投資者深思自己投資的方向，是否符合仍然長綫的大趨勢，還是最終脫不了短期大上大落的情況？或許 ESG（環境、社會和公司管治）投資會是不少投資者的答案。



去年ESG資金流入創新高

ESG投資顧名思義，著眼企業在環境、社會及管治範疇上的表現，大體來說就是保護環境、保障或支持社會不同界別、企業以公平道德的原則去營運等，從而支持長遠經濟及業務的可持續發展，因此又被稱為社會責任投資、可持續投資等。



過去提及ESG，很多人都視為只燒錢不賺錢，只為道德原因而花錢。不過，根據晨星（Morningstar）的研究去年全球流入可持續基金的資金規模創歷史新高，截至去年底管理資產超過1.65萬億美元；單計亞洲（除日本之外），可持續股票基金資產規模按年升94%至132億美元。如果只看去年第四季，全球淨流入金額達到1,523億美元，按季升88%。



這些資金自然不是為了燒錢，而是通過投資更有利社會和環境發展的公司，獲得更長遠而可持續的回報。實際上，ESG表現較好的企業，更具備可持續發展能力，讓他們在市場疲弱時，有更強的抗逆力。這些公司面對社會、環境或經濟各種問題，往往能推動及提供創新解決方案，令市場與企業共贏，因此長遠增長前景更佳。



ESG策略表現更勝傳統股票策略

根據晨星（Morningstar）的研究，以香港證監會認可的綠色基金和環境、社會及管治基金列表上的基金為例，在2020年平均回報達到28.7%，而獲證監會批准的股票基金，同期表現只有19.2%，前者投資表現勝同儕。即使按較長時期回報計算，ESG基金三年及五年年度化回報分別達到12%及14.1%，同樣勝於一般股票基金的7.3%及12.7%回報。ESG投資只是投入而不賺錢，可以說是坊間的誤解。



歐洲在ESG方面的起步較早，因此當地ESG基金發展相當蓬勃，亦是全球ESG發展的「火車頭」，不過物色優質的ESG投資機會並不限於歐洲。根據晨星（Morningstar）的研究，雖然歐洲在去年第四季佔了全球近八成的淨流入資金，不過亞洲期內亦錄得50億美元的資金流入，佔去年全年流入79億美元的三分之二，反映資金亦積極物色亞洲的ESG機遇。



參考聯合國標準物色投資機會

ESG投資覆蓋的範圍廣泛，如何定義ESG各有說法，有部分投資是以排除法，即撇除「罪惡投資」（Sin Invest），如煙草、賭博等行業，亦有些投資依賴第三方機構提供的ESG評級。不過，前者做法未能有效發掘ESG表現較好又有投資價值的企業，後者則是按照過去表現及公開披露情況作決定，且各家說法不同，未能統一定義可持續性，對投資的啟示不足。根據聯博的統計，在信貸評級上，各大評級機構結果有90%的一致性，但股票ESG評級卻不足50%。此外，ESG評級均建基於公開資訊，評級較高的企業，或是由於公開披露的資訊或接觸投資者較多，或許並非真正在ESG的領域表現更佳。



現時不少專業投資者都以聯合國訂立的聯合國可持續發展目標（Sustainable Development Goals），大家不妨引為參考。該目標由17個目標組成，展望2030年世界的理想狀況，其中17個目標之中又細分為169個具體目標，同時已獲全球193個國家認可並設為目標。根據計算，要實現聯合國訂立的目標，全球要在15年內投入超過90萬億美元的資金，超過IMF估計2020年全球GDP的總量，反映當中涉及的投資潛力有多大。

藉助專家實力助發掘ESG投資機會

聯合國的169個具體目標，大致描繪出全球未來發展的藍圖。然而根據聯博的分析，169個具體目標之中，當中大約有63個目標主要與政府政策有關，而106個目標則有賴私營領域的投資與發展，涉及約140種產品及服務。這意味著，生產及提供相關產品及服務的公司有望持續增長，受政策或宏觀經濟影響的程度較低，因此不可忽略當中的投資機會。如果大家對ESG投資未有時間作出深入了解，又希望捕捉ESG的投資大趨勢，可以考慮優質的ESG股票策略，由專業的投資團隊幫助管理。



聯博的投資團隊平均擁有超過21年經驗，在醫療、科技及通訊、消費、金融，以及能源等行業各有專長，加上遍佈全球的投資研究團隊進行基層考察，在歐洲、南美洲國家、中國等環球各地實地考察及調研，物色世界各地優質的ESG投資機會及驗證其含金量，提供並非一般投資者可以做到的獨到分析，大家不妨留意其ESG投資策略，先人一步參與這股强勁的投資浪潮。

資料來源：聯博，截至: 2021年5月3日

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