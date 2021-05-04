朋友舉家移到內地定居，首先驚訝的是居委會的強大組織力和資源。最近，他們屋苑在強力宣傳叫住客去打疫苗。現在還是自願性質，但最有趣的是，雖然沒有在宣傳上大張旗鼓，說打針會有甚麼回報，可是一到打針中心，發現住戶打完針後，竟然可領得食油或大米。

「新移民」另外不習慣的，是一些家庭所需，都要抽籤（內地語為「搖號」）。特別是安排子女上學，中國由於有戶口制、校區制，外國或港台家庭搬到內地，好多時因沒當地戶口，在就學時會遇到困難。港台及外國家庭子女，入讀國際學校是常態。但中國的國際學校，不跟內地的高考連接，若選讀國際學校，即代表將來是出國留學。而想入讀本地學校，優質的學區及學府，沒關係和非近校區，基本不用想。

也是朋友提到這煩惱才得知，現在小學升初中，基本上不看成績，而是靠抽籤。按同區學校學額及該區學生需求去分派，抽籤決定。但其實話就話抽籤，當中早有一定學額被留起給有關係之人（或該市戶口的本地人），所以抽中好學校的比率是近乎中頭獎般幸運。

學額抽籤之外，想買一些心水樓，也要抽籤，加上有限購，不是你想買就買。只是若是剛搬到內地，首次置業還是較方便，不像已擁有物業的家庭，想買多一套房就較難。

而最為不習慣的，則是車牌抽籤。在外國，買部車像買棵菜般方便，在香港也不複雜。但在中國，因車牌是稀有限量品，每個城市每個月只推出限額來抽，所以會出現的情況是：車買好了，但未拿到牌，所以只能停在供應商的停車場。一個車牌在不同城市有不同價格，近來像上海這種大城，已開始對外地車牌諸多限制（如白天基本上不能進市區中心），致令需求再增，價錢平均九萬多元人民幣。