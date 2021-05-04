台灣有個統計，約千二名受訪者中，六成以上在工作五年半後，工作熱情會被消耗殆盡；而最快失去熱情的行業，依次為：「教育與學術研究」、「美術、藝術、文創業」、「醫療照顧、生技業」、「出版、影音、媒體、傳播行銷」、「社會工作服務類」等，至於失去熱情的平均年齡，都不到三十歲。

不知道香港或其他地方會否有類似排序，但有一點肯定的是，有些人確實對自己的工作失去熱情。我在想，人生的職場生涯大概是四十年，若未到三十歲便開始拖着沒靈魂的身軀返工，日復日無限輪迴地患上工作厭怠症，幾時捱得到退休？每個工種、每個職場，必有人事、政治、麻煩事、死板規矩等，透支着我們的能量和能耐，倘若找不到一絲自身工作的意義和投入時刻，那往後流流長幾十年，將會很難熬。

當然，我不會天真地告訴年輕人，只要讀自己喜歡的科目、不顧一切地追夢，人生就會快樂過神仙。一個人能否在工作得到快樂和滿足，端賴其他因素配合，例如：進入甚麼工作機構、待遇和際遇、有否發揮機會、機構文化、上司同事質素等。但我會說，若甫開始已對工作沒投入感的話，那你絕對不會看到自己工作的意義，那麼，每個職場上必定附帶的人事、政治、麻煩事、死板規矩等，將會變成你生命中不能承受的釘，日日錐心錐肺，幾十年的工作生涯就會變成毫無靈魂似的「唔知為乜」。

能找到和肯定自己工作的意義，是重要的，至少在面對一堆不太喜歡的職場附加物（如處理人事問題）時，我們會明白，那不是工作的全部，即使偶有不如意，也能熬得過去。電影《靈魂奇遇記》提到「火花」的意義，人生的火花，不一定透過工作而來，但若然在工作上毫無熱情和火花，那種痛苦和乾涸感，其實也蠻像人生失去動力和火花一樣。工作的意義要自己發掘，這可以是很個人和很主觀的，毋須驚天地泣鬼神，但能夠從中找到和燃點起小火花，對自己甚至他人的人生，或已蘊藏大價值。