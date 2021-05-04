居家抗疫用電增 改習慣環保慳錢

政府統計處最新報告指，本地住宅用戶耗電量創逾10年新高。居家抗疫令住戶用電量大增無可避免，或令電費與污染更高，但節約用電可從日常生活習慣中做起。

WFH增用電 港家庭耗電10年高

據《香港能源統計2020年年刊》顯示，本港去年總用電量較前年跌1.6%至158,751太焦耳，當中仍以商業用戶的用電量最多，佔整體63.9%，但住宅用戶耗電量（佔29.4%）則創下逾10年新高，用電量約46,675太焦耳。

在家工作成為疫下新常態，住宅用電量大增在所難免。去年不少市民表示收到的電費單收費較以往高，中電發言人指疫情期間市民更多在家工作、天氣炎熱等因素或令用電量大增，但強調不會多收客戶電費。

調高冷氣溫度 定期洗隔塵網

外國也有類似情況，據美國全國經濟研究所（NBER）一項研究指，美國人因在家工作，在Zoom會議、更多使用電子器材等，令家居電費在去年4月至7月間大增60億美元，一度抵銷商業與工業用電量的下降。疫下家居用電量增加，市民有需要檢視用電情況。

本港天氣漸趨炎熱，市民或更頻繁開冷氣，對環境以至個人荷包都帶來更多負擔。

據中電數據顯示，若冷氣機溫度可調高2至3度，每月可節省逾50元，而讓冷氣機毋須開得太勁的方法，包括同時開風扇加快空氣流動，以及定時清潔冷氣機與冷氣機隔塵網。不過無論是為節省用電或環保，只開風扇或許仍是較好的選擇。

疫下較多人會留在家中煲劇，但上網本身的用電量也不容忽視，環保智庫The Shift Project前年一份報告顯示在家觀看Netflix串流影片約30分鐘所產生的溫室氣體，隨時與開車逾6公里相若。

煲劇用省電模式 降屏幕光度

美國電力公司KUA建議，在家煲劇時宜降低屏幕亮度、盡量使用省電模式、盡可能避免透過遊戲主機收看，因此類器材耗電量比平板電腦或手提電腦高出10倍。

此外，在家工作期間亦應善用自然光，只在有需要時才使用燈光，節省能源。家居省電並不難，市民平時只需對個人習慣多加注意即可。

▲ 本港天氣漸趨炎熱，市民或更頻繁開冷氣，無論是為節省用電或環保，開風扇或者仍是較好的選擇。（資料圖片）