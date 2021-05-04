土地房屋供應挑戰 政策理念須突破

土地房屋供應緊張多年來持續惡化，是香港民生問題日益嚴重的源頭之一。盡管特區政府早前推出紓緩措施，近日又表示不排除重提一手樓空置稅，但這對解決問題成效存疑。事實上，特區政府務必在施政思維和政策程序兩方面雙雙有所突破，全力提高土地開發和供應速度，否則最新的10年建屋目標很可能只是畫餅充饑。

劏房租管、租金補貼、過渡房屋等各類短期措施，只能暫時「治標」，只有盡快增加公屋和私樓供應，才有望長期「治本」。

建公屋程序 須跨越式加速

日前在立法會特別會議上，特區政府方面再次指出未來10年建屋目標，包括興建31.6萬個公營房屋單位，頭5年完成三分之一，年均須建成超過2萬個，後5年完成三分之二，年均須建成約4萬個。

以上目標的確是前所未有的挑戰。首先，縮短公屋輪候時間已經刻不容緩，據特區政府估算，以上目標就算進展順利，公屋輪候時間也要5年後才開始回落，約2026年才有「可觀的改善」，因此按時達標只是第一步。不過未來10年中，難免會出現不可控因素導致延遲，若想如期達標不受影響，其實挑戰很大。

第二，過往6次長策，公營房屋預計建屋量均未達到10年總房屋供應量的要求，土地不足是主要原因之一。

最新的10年目標雖已覓得足夠土地，但能否如期完成開發及建屋，仍受土地開發程序、項目興建等各類因素影響，而過往因而延遲落成的公屋項目並不少見。

第三，近5年來公營房屋年均僅能建成1.6萬餘個單位，5年後要達到年均4萬個，土地開發及建屋速度必須跨越式提升。事實上，影響房屋供應達標的最大障礙正是土地開發、項目興建等一系列程序耗時過長，且常出現延誤，所以如各類有關程序不盡快作出大幅改善，建屋速度難有明顯提升。

私樓地稀缺 短期捉襟見肘

同時，增加私樓供應同樣迫切。最新的10年目標是至少推出12.9萬個單位，年均不到1.3萬個，看似不難達標。不過實際情況很不樂觀，短期可推出的土地已經捉襟見肘，特區政府賣地計劃中官地數量連年下降，最新計劃中創10個年度新低，而各類新市鎮項目至今發展緩慢，多數仍在推進第一階段工程，推出大量可開發土地仍需時日。

至於土地改劃，短期內能完成各項程序的有潛力土地亦所剩無幾，其他有可能短期見效的覓地手段，也都接近極限。而除了房屋，寫字樓、商業設施、基礎設施等與香港發展息息相關的領域，同樣有巨大土地需求未能滿足。

不難發現，若繼續按目前的思維慣性和程序推進，土地房屋供應很難如期達標，特區政府必須在政策方面有所突破，在全力完成10年建屋目標的同時，還要加緊啟動長遠可供建屋及商用土地的開發程序。

應對空前的挑戰，首先要突破固有思維。特區政府往往不會圍繞如何達成目標制定策略和設置硬性指標，只是按現有機制「走程序」及「盡最大努力」推進，結果目標往往落空。未來應該以目標為本，圍繞目標制定詳細的土地開發與建屋整體規劃和工作計劃，並設置短、中期硬性指標及定期檢討，根據完成情況及時調整下一步做法；未能如期完成指標，有關官員也要承擔相應後果，這樣才能維持推進項目的動力及迫切性。

此外，未來的10年，特區政府會面臨兩次換屆，制定詳細計劃有助於讓政策執行保持連貫性，避免因政策改變而影響目標達成。

目標為本規劃 減程序重填海

第二，目前涉及土地開發的各類程序普遍煩瑣而漫長，導致作繭自縛，大量具備潛力的土地不能高效開發，比如開發棕地、農地、祖堂地等，從覓地至住宅落成，動輒耗時10餘年，如牽涉複雜業權、補償或工程延誤等問題，需時更長。

所以土地規劃開發審批、項目興建等政策程序必須有所突破，大幅拆牆鬆綁，盡可能合併重複程序，能並行的程序應盡量並行，令合適的土地可以盡快開發、啟動建屋。

第三，填海不涉及各類繁複程序，也不涉及地權、拆遷、補償等各種複雜的問題，整體耗時也不會比現有的措施更長，卻能獲得大量平整的土地，造地過程更有效率，不但可以滿足香港目前所需，也能夠為未來發展做好土地儲備。

所以，大型填海造地計劃依然要重視，「明日大嶼」願景作為目前唯一一個大型填海計劃，需要繼續全力推進。

隨着香港國安法的頒布與實施，以及立法會選舉制度的完善，政治和社會環境都將更有利施政，特區政府要全力聚焦發展經濟、改善民生。

土地房屋問題已嚴重影響民生，也阻礙了經濟發展，特區政府必須盡快用實際行動展現出敢於突破的決心，才能給市民信心。

▲ 土地房屋供應緊張多年來持續惡化，是香港民生問題日益嚴重的源頭之一。（資料圖片）