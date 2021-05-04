英打針解禁在望 港落後把關須更嚴

英國新冠疫苗接種計劃見成效，助確診穩步下降，各國紛紛寬減入境限制，香港本周亦料將迎來聖誕節以來首班正常英國航機。不過，金管局總裁余偉文警告，環球經濟有望隨疫苗接種復甦，惟本港接種率落後主要金融中心，有礙通關，恐削弱競爭力。變種毒株目前肆虐多國，本港為外防輸入，反過來只能進一步收緊國際往還。

而當局昨晚緊急再將尖沙咀美園大廈撤離，原來是有主婦從印度返港完成21天酒店隔離回社區後，確診N501Y變種毒株，更見情況趨嚴峻，全港打針，刻不容緩。

接種遜紐倫星 港恐失競爭力

英國去年下半年變種病毒大擴散，但多得逾半人口打了至少一劑疫苗，周日新症已跌至高峰期的3%以下，僅1,671宗。繼意大利縮短英人隔離期、牙買加重啟航班等，有初步消息指，港府本周將重新容許英國航機入境，並逾7個月來首將該國由「極高風險」降為「高風險」。

禁飛期間，滯英港人只能先到杜拜、泰國等地過冷河，再轉機回港。港府上月曾特別安排兩班指定航機在倫敦接港人返港，單程票竟搶至近9,000元。指定航班正在港隔離的數百乘客暫時全數零確診外，本地過去1個月亦再沒英國輸入個案，港府或因而判定可略為放鬆戒備。

事實上，不僅英格蘭最遲6月下旬會撤銷所有法定防疫限制，紐約市亦準備7月1日前廢除疫下營商規限，難怪余偉文昨天在立法會主動提及，本港接種率僅百分之十多，遠低於紐約、倫敦和新加坡等主要金融中心，亟需提升。

他指出，當紐倫星皆可對外重開時，惟獨不能來港巡視業務，恐令商企重新審視是否維持在港設立總部，憂慮削弱本港競爭力。

本地現時恐有變種傳播鏈，促使疫苗接種和預約數字俱略見改善。港府專家顧問袁國勇強調，只有疫苗可令社會復常，除了長期病患或有過敏人士外，其他人都應考慮接種；又指病毒檢測成本昂貴，庫房儲備有限，市民不應再浪費時間觀望疫苗。

由於變種毒株傳染力高，本港將要更高接種率，才能建立足夠屏障，當局更要反思，替食肆酒吧鬆綁的「疫苗氣泡」反應冷淡，是否執行上太過繁複困難，削弱了打針誘因。

正如貓王皮禮士利成功說服50年代美國年輕人，打小兒麻痺疫苗是「型格」之選，上海近日亦找來人氣女團SNH48當疫苗大使，以明星親手蓋印鼓勵青年接種。本港16至29歲青年暫僅約8萬人打針，未及30至39歲的一半，不妨利用名人效應，針對宣傳。

反思接種誘因 針對青年宣傳

除了趕快追查華美達酒店曾否出現變種感染外，專家相信本港錄輸入個案才熔斷航班的機制恐致滯後。現時南亞全屬重災區，惟港府只對印度、巴基斯坦和尼泊爾禁飛，新加坡則同時禁制孟加拉和斯里蘭卡。斯國確診上月中旬起因變種毒株急升破頂，該國卻連本地次高的「高風險」評級都不是，港府顯然要更主動跟進環球和區內現況。

本港原已連續3天社區零確診，東涌菲傭染疫途徑亦見眉目，惟新確診變種毒株的主婦，再為港敲響警號。無論是臨床測試數據，抑或英國真實經驗，俱證明新冠疫苗有助應對變種病毒，為保住得來不易的經濟復甦、維持長遠競爭力，港人更應當即接種。

責任編輯：陳靜芬