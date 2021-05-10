透明顯示屏安裝靈活兼具互動功能　商用場景展現無限創意

科技的進步令各種想像化為現實。以往在科幻電影裏，不難看到在透明顯示屏上展示各種資料的科幻場景，隨着科技的進步，在我們的日常生活中已經可以將這些看似科幻的場景實現，例如LG推出的55'' Transparent OLED Signage及55'' Transparent Touch OLED Signage則有高透明度，讓顯示屏可以發揮出無限可能，在生活的各個場景應用，提升使用者體驗。

透明度是透明顯示屏最重要的一個指標，LG的55'' Transparent OLED Signage提供高達38%透明度（按屏幕面板換算），遠超傳統LCD透明顯示器，可以清晰展現背後物件。

高透明度 與環境無縫銜接

Transparent OLED Signage除了高透明度，更擁有高畫質，這亦是Transparent OLED Signage能夠與四周的環境無縫連接的關鍵。LG的OLED技術以自發光科技令每個像素自控發光，能夠展現精準色彩，清晰的畫質和豐富的色彩，令屏幕上的畫面更逼真。

為了將高透明度、細緻畫質的優點發揮，Transparent OLED Signage在安裝上充滿彈性，既可以單一懸掛在天花，亦可以將多塊顯示屏拼接，配合不同的安裝方式，令Transparent OLED Signage能夠適用於不同的空間，將這一個透視式設計與環境無縫連接。

▲ 在櫥窗前將4組55” Transparent OLED Signage拼接，可以成為一幅巨大的展示櫥窗，同時亦無阻顧客觀看店內的陳列。

在新加坡就有一家機械人咖啡店的設計，利用了Transparent OLED Signage展示產品選購步驟、介紹產品的影片。當顧客下單之後，Transparent OLED Signage就會解說咖啡製作過程，高透明度的特點更令顧客可以清晰地看到背後機械臂的實時動作，讓顧客享受如一般咖啡店欣賞咖啡師調配咖啡的體驗。開辦機械人咖啡店的Crown Digital創辦人Keith Tan認為單純展示機械臂的製作過程並不足夠，利用LG的Transparent OLED Signage可以展示更多顧客感興趣的內容，甚至投放廣告，豐富客戶體驗過程。

▲ Transparent OLED Signage讓機械臂製作咖啡的動作清晰可見。

發揮創意 融入互動元素

宣傳廣告除了要有吸引的視覺設計元素，更可以加入互動元素，吸引觀眾停駐。LG的55'' Transparent OLED Touch Signage具有P-Cap 觸控式感應器，擁有準確和快速的觸控回應表現。配合互動的應用程式，展示內容的形式更多元化和新穎，觀眾亦可以在沒有延誤的情況下，輕鬆控制和選擇顯示在屏幕的內容。

早前，就有車廠利用Transparent OLED Signage來進行展示，令車展充滿時尚科技感，吸引了不同年齡的觀眾。在陳列的新品汽車前設置Transparent OLED Signage，讓觀眾既可以近距離觀看新品汽車的細節之餘，亦可以配合預先設計好的畫面，更好地理解不同汽車零件的結構的特點。

▲ Transparent OLED Signage上播放的畫面配合陳列在顯示屏背後的汽車，令觀眾更清晰了解汽車全新結構的特點。

靈活多變 應用場景廣泛

得益於Transparent OLED的高透明度、靈活的安裝設計及互動元素，55'' Transparent OLED Signage及55'' Transparent OLED Touch Signage可以應用的場景非常廣泛，除了上述在車展、咖啡店的展示外，更適用於零售商店的櫥窗、博物館的展櫃陳列，讓觀眾既可以清晰看到放置在顯示屏背後的陳列品外，亦能以嶄新的方式加入產品、展品資訊。55'' Transparent OLED Signage亦能夠應用在自動趟門上，將玻璃門化身為展示資訊的平台，吸引往來觀眾的目光，高透明度的特性亦讓55'' Transparent OLED Signage與環境和裝潢融為一體，互相配合。

▲ Transparent OLED Signage的應用場景非常廣泛，如應用在自動趟門上，可以展示影像廣告、資訊，更可以作迎賓用途。

要作為櫥窗陳列櫃等用途，LG的Transparent OLED Signage自然要經得起日常使用，產品獲得IEC 61373認證，其表面的強化玻璃可避免屏幕受外部衝擊。這一個安全設計更經過驗證，足夠抵禦周遭環境所帶來的衝擊及震動，令產品更為耐用。而Transparent Touch OLED Signage因為與觀眾接觸的機會增加，可能造成刮痕，因此採用防護鋼化玻璃提升耐用程度。

LG更加提供專業的產品支援服務，從產品安裝、使用、修理及維護等一應俱全，方便企業利用Transparent OLED Signage來提升用戶體驗和聯繫用戶。

（資料由客戶提供）