亞洲股票：主動投資，迎接未來機遇

亞洲地區的投資潛力非常吸引。區內的數碼世代人口為全球之冠¹,於2040年將會佔全球消費市場的40%²,而由現在起至2050年,亞洲的城市人口將會增加12億人³。我們相信多個強勁的結構性趨勢 ─ 包括數碼化及自動化加快、迅速轉型至低碳經濟、城市人口增加及其他人口趨勢變化 ─ 將會推動環球經濟出現重大轉變,並帶來獨特而吸引的投資良機。

多元化及區內緊密聯繫令亞洲變得更強

亞洲是一個多元化的地區,各個經濟體處於不同的發展階段,政治架構、社會經濟系統及人口概況亦有所不同。然而,近年亞洲各國加強經濟合作,地區貿易協議推動區內的貿易蓬勃發展,或可紓緩地緣政治緊張局勢的影響。舉例而言,亞洲的區內貿易比例於2019年維持於57.5%的水平,比較北美及歐盟的區內貿易比例分別為40.9%及63.2%⁴。隨著企業嘗試建立自給自足的強大地區供應鏈,服務亞洲以至全球市場,這帶來新的投資機遇。

全球增長最快的企業有一半位於亞洲⁵,涵蓋工業、汽車、資訊科技、金融及供應鏈物流等行業。《財富》世界500強企業當中有40%來自東亞地區,而十強名單中有三間為中國企業⁶。不少企業在過去兩至三年,採取行動包括成本控制措施、改善庫存管理及嚴守資本開支紀律,以應對艱難的營商環境,或有助其抵禦未來衝擊,同時拓展及創新業務。

亞洲在環球基準指數的比重仍然偏低

雖然大型亞洲經濟體在環球指數中的比重於近年有所增加,但整體亞洲(日本除外)股票所佔的比重仍然偏低。北美洲以外的企業佔MSCI所有國家世界指數的市值不足40%,但卻貢獻近70%的總收入⁷。MSCI新興市場指數佔MSCI所有國家世界指數僅12.1%,但以企業收入計算,卻佔MSCI所有國家世界指數的42%,當中四個亞洲經濟體(中國、台灣、韓國及印度)佔新興市場指數的比重為四分之三⁸。

然而,市場指數未能真正地全面反映亞洲的經濟活動,指數成份股根據的是過往而非未來的表現,並不能反映隨著顛覆性創新、持續改革及結構性轉變而來的投資機會。

亞洲市場約有16,000間上市公司⁹,涵蓋不同市場、行業及市值,一個覆蓋所有市值、不受指數比重限制的主動投資策略,能因應企業、行業或宏觀經濟的趨勢變化而靈活調整配置,或會更適合不斷增長的亞洲市場。



了解更多柏瑞投資的亞洲(日本除外)股票策略,請瀏覽 www.pinebridge.com.hk

註

1. 數碼世代一般指1980年後出生的人士。根據聯合國2020年的人口數據估算,亞洲有35億人為49歲或以下,領先其他地區。

2. 參閱《The Future of Asia: Asian Flows and Networks are Defining the Next Phase of Globalization》,麥肯錫,2019年9月18日。https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/the-future-of-asia-asian-flows-and-networks-are-defining-the-next-phase-of-globalization#:~:text=On%20consumption%2C%20in%202000%20Asia,39%20percent%20of%

3. 參閱《The Future of Asian and Pacific Cities》,聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會,2019年。https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Future%20of%20AP%20Cities%20Report%202019.pdf

4. 參閱《Asian Economic Integration Report 2021》,亞洲開發銀行,截至2021年2月。

5. 參閱《Asia Is Home to 50% of the World’s Fastest-Growing Companies》,Nikkei Asia Review,2019年5月9日。https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Asia-is-home-to-50-of-world-s-fastest-growing-companies

6. 參閱2020年《財富》世界500強名單,截至2020年8月。https://fortune.com/global500/

7. 資料來源:MSCI,截至2020年12月。

8. 資料來源:MSCI,截至2020年12月。

9. 資料來源:彭博,截至2020年12月31日。

免責聲明

所有投資均涉及風險,包括損失所投資的本金。本文件所載資訊僅供說明用途,不應被視為反映任何特定證券、策略或投資產品。過往表現並不代表未來業績。任何意見僅代表基金經理的意見,或會改變。本公司並無根據本文件招攬或建議任何行動。在香港,本文件由柏瑞投資亞洲有限公司刊發,該公司為於百慕達註冊成立的有限公司。本文件未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審閱。投資者應留意網站www.pinebridge.com.hk 未經證監會審閱。



(資料由客戶提供)