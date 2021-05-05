內地明星爆出天價拍影視作品，好奇者問，不計是否想瞞稅那一點，單論片酬，一億多元（人民幣，下同），這是正常嗎？中國的明星行情是怎樣了？

影視圈明星的遊戲規則已完全改變，此所以有流量明星才是明星這說法。誰人夠紅，再不看作品，而是看流量數據。而且，明星的自我經營方式，也跟往日全然不同。舊時明星最多簽經理人公司，代簽合作，當中經理人抽佣。現在，大明星基本決定了自己的議價能力和包攬各種收入。一般是開明星的工作室，自己做自己的經理人。要接拍影視作品或出席活動，數字上以演出費付給明星本人的，盡量壓低，然後以其他各種名目，付給跟自己有各種關係的公司。

現在明星和名牌贊助走得最密，攝製不同媒體項目，可指定要自己工作室去參與。最簡單如化粧，用指定化粧師髮型師，是一般市場價的幾倍。誇張者，一個攝影師化粧師帶三幾個助理，拍一組片，十幾人團隊好正常。如果要外地出差整個團隊去，差旅住宿出錢方要承擔，費用可想而知。

實際價錢而言，拍這些片，一個稍有知名度硬照攝影師，可收成二十萬元，另加上述團隊，是基本投入製作費。

那麼貴，真值得？所以要看KPI（Key Performance Indicator）出來的效果。但現在是分不清好壞口碑（除非真差到一面倒），唯一可作準的，只有數據，包括在微博、微信及搜索平台上的曝光率。於是，流量明星為甚麼重要，因為他們保有極佳的流量，或者直接講，是他們團隊及粉絲後援組，有熟門熟路的方式，去保證流量。有流量，就可交差給付錢方，令金主覺得起用某個明星、某些團隊物有所值。製作人抱怨，現在一個五億元的投資，七除八扣，落到真正拍攝製作的可用預算，往往只得五千萬元。

（編按：明日新專欄作者顧紀筠女士登場，逢周四、五見報，敬希讀者垂注。）