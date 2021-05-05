上周寫過《誰做帶頭品牌》，舉了外國一些品牌如Krispy Kreme和Budweiser為例，說明企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）必須緊貼社會需要，在全球疫情未明朗化之際，這些品牌各出奇謀，鼓勵大眾接種新冠肺炎疫苗，是一種很適時的CSR心思和心意。身為香港人，寫的時候只有羨慕的份兒，因未見此城有品牌做點甚麼的，所以在文章最後拋了一句：「誰是香港品牌帶頭做這件事呢？拭目以待。」我對香港和香港人，仍是有期待的。

刊出翌日，馬上收到「芳鄰」李韡玲來電，劈頭更是快人快語，單刀直入：「看到你文章的呼籲，很有意思。雖說接種新冠肺炎疫苗是個人的決定。但面對疫情不知何時了的大環境下，在『護己護人』及身體狀況許可的前提下，我仍希望略盡綿力，可以鼓勵大家盡公民責任齊打疫苗。」這位朋友素來行事爽快大方，馬上坐言起行，片刻即訂出方案：

在五月九日（母親節）至六月二十日（父親節）期間，接種第一針的朋友，可到linglee.com.hk填上表格並上載COVID-19疫苗接種卡，首三百名報名者，將以先到先得的方式，獲贈Ling Lee洗髮液一枝。

「女俠是你。」我得知其善舉後，笑說。她以一貫爽朗笑聲回應：「只是略盡綿力，何足掛齒？」惟盼此城將有更多女俠和大俠出現。中小企已經義不容辭地迅速行動，做起帶頭作用了，冀盼大企業也能一呼百應，齊盡社會責任。