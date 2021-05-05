春夏交界，涼熱交替，偶然春雨綿綿，衣着不容易配合。汗雨迎風，不小心便為外感病所擾。面癱更為此段時期好發疾病，不少患者睡醒後梳洗，忽發現鏡中自己口角眼瞼下垂，更一度誤以為中風……

面癱為半側面肌癱軟，以眼瞼及嘴角閉合不全，鼻唇溝變淺或消失為特徵。由於面部肌肉由腦部及腦神經支配控制，所以腦部病變，例如中風或腫瘤，或第七條腦神經，即面神經受壓，皆可引致面癱。其中前者引起的面癱，稱為中央性面癱，臨床表現面下半部肌肉癱軟，但同側額部肌仍能活動；後者面癱，稱為周圍性面癱，病源為外周神經綫受壓病變，大多因病毒或細菌感染，但不涉及中央神經系統腦或脊髓。周圍性面癱預後較正面，一般恢復期為4至6周，但中央性面癱則病理較複雜，康復視乎病因而定，亦往往需較長時間復康，所以治療前必須將兩者釐清。

注意由於面癱影響口眼不能完全閉合，加諸淚腺、唾液腺亦缺乏面神經的支配控制，所以淚液唾液分泌不足，導致眼乾澀易受沙塵刺激，或口齒間隙易殘留食物腐敗，所以患者宜多戴太陽眼鏡保護眼睛，及經常漱口保持口腔衞生。

在治療方面，周圍性面癱病發初期以消炎、減低神經受壓為主，醫生處方類固醇控制炎症，物理治療可幫忙耳後的神經受壓處消炎減壓。而當症狀紓緩，面肌開始接通恢復功能時，物理治療能針對個別肌刺激及訓練；針刺或中醫針灸亦能加快面肌功能恢復。而家居訓練中，患者適宜先以冰塊掃抹受影響面肌，才對鏡作蹙眉鼓嘴吹氣動作，這能大大改善肌肉訓練表現。

周圍性面癱康復過程中，必須留意要適時接受訓練治療，及避免對面肌過度電刺激，否則病患一側肌肉由癱軟變為攣縮，產生「倒錯」問題，面部反而歪向患側。

周圍性面癱大多預後正面，但臨床曾遇過一側剛康復，但對側面又重新患面癱。治療除恢復面肌功能，亦不能忽視良好生活飲食習慣，治本要有良好身體免疫能力。