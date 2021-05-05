創意+同理心 人類無懼科技取代

一項調查發現，本地過半員工擔憂工作在疫後會被自動化取代，對前景感到悲觀。自動化在當下職場更為重要，但並不能取代人類獨有的多項技能，員工除了學習數碼技能，亦需多發揮自己人性的一面。

工種趨自動化 惟科技非萬能

羅兵咸永道（PwC）一項名為《期待與忐忑：職場人的真實心聲》的全球調查指，本港受訪的18至54歲員工當中多達56%對前景感到悲觀，39%擔憂工作不能長期穩定，反映對未來就業信心不足。隨疫情加速全球職場勞動力改變的趨勢，亦有多達56%本地受訪者憂慮會被自動化取代。

自動化取代人力並非新趨勢，早在疫情前已然如此，麥健時公司（McKinsey）在2017年預測，全球將在2030年或以前因自動化緣故流失3成職位。美國智庫Randstad更表示，疫情會加劇自動化趨勢，因不少僱主出於防疫需要想方法在減少人手下繼續營運。

然而，人類員工亦毋須如此悲觀，因科技終究不是萬能，人工智能軟件時下仍不具備人類的同理心、創意與策略規劃等能力（見表）。只有人類才能理解他人的需求，從而進行有效的溝通，而在強調責任制的工作環境下，機器並不能如人類承擔任何責任。

同理心的重要性在疫情期間尤為明顯，疫下公共服務大受影響，市民縱使有多種迫切需求，皆需延期處理、或自行求助於自動化系統，究竟是與真人打交道能夠更快與更精準處理問題，抑或是冷冰冰的人工智能效果更好，大眾自然心中有數。

社交是人類的天性，社交隔離等防疫措施下，人情味或更成為一種無法以數字衡量的剛性需求。

據人力資源公司Michael Page指，自動化無法取代人際溝通技能，員工若想要在自動化大潮下生存，則應該培養與強調自己的相關技能，包括在履歷表上列出自己透過人際技能解決困難的經驗，有助自己在自動化年代脫穎而出。

自動化大浪潮下甚麼工種最難被機器取代？JobsDB表示，涉及個性化決策（例如公司管理人）、創意（例如藝術家、科學家、建築師）、及人性與人情（例如社工、醫護、保母、化粧師）都因其工作性質而屬於較低風險的群組。

人類在工種自動化時代的一大價值，在於設計、操作、保養自動化系統，角色終究是主宰科技，因此學習數碼技能甚為重要，PwC的調查亦顯示高達84%本地公司已有提供數碼技能訓練。

員工除學習新技能外，更需發揮創意和溝通技能，在職場作出獨特的貢獻。

▲ 有調查發現，本港過半員工擔憂職位被科技取代。圖為美國果品加工廠，蘋果在自動生產綫上清洗。（新華社資料圖片）