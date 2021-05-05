港缺車位 「AI泊車」技術有前途

繼特首林鄭月娥在去年《施政報告》中提出港珠澳大橋「港車北上不設配額計劃」後，日前立法會又三讀通過了另一項影響全港車主的議案，就是街道違例泊車告票罰款，由每張「牛肉乾」320元大幅增加至400元，6月1日起生效。奇怪的是，決議一出，香港各大車主組織及社交媒體駕駛討論區未有對此口誅筆伐，彷彿「違例泊車」並不是影響社會秩序的行為，而是「天要下雨娘要嫁人」，是社會正常運作的必然部分，沒有甚麼好爭辯。

港平均每輛車 只得1.07個泊位

說到香港的土地問題，車位不足其實多年來未怎麼改善過。根據政府的資料顯示，截至去年8月，全港約有64萬輛登記私家車，泊位供應則平均每輛車只得1.07個。說到車位的規劃，10年前經濟學者郎咸平曾在國內一個座談會中，談到香港的塞車問題，他說香港的士發牌數量被嚴格限制，是因為的士每日接近24小時也會在馬路上「搵食」，佔用的路面空間與私家車相比，是以10倍計。

私家車通常只會在路上短時間點對點行駛，相對的士而言對道路的需求較小，但同時對泊車位的需求就比較大。用郎咸平的說法，假設香港絕大部分車主買車是要來開出街，不是只擺放在家收藏，用簡單邏輯粗略估算，正常車主日間在公司需要一個車位，晚上回家又需要一個，一輛私家車起碼就需要長期佔用兩個車位。如香港政府要完全杜絕街上違例泊車，就要在市場上為每架私家車規劃至少兩個車位，不然就必定會有駕駛者在外出時需要違例泊街，增加罰款也是無補於事。

而在自駕私家車的替代品方面，10幾年前政府還流行另一個講法，就是消極地說要「環保」，想要提供誘因讓市民減少駕駛外出。如此一來，嚴打違例泊車、增加罰款也是可以被合理化的，因為這是在「鼓勵」市民轉用以舊標準來算人均碳足迹較低的公共交通工具。至於香港要等到何年何月，才可以積極地增建車位供應到一個合理水平，則沒有人有答案。

當然，特區政府鼓勵以公共交通公具取代駕駛的政策，某程度上也是取得了一定的成功，例如90後以至更年輕世代的香港人，大部分沒有買車的打算，很多人將近30歲連車牌也沒有，亦從來沒想過要去學車，只是近年人均收入增加，有錢年年去幾次旅行，有些人才猛然發現駕駛是有實際功用的生活技能。當然，由愛上自駕遊，到報名學車排期考試，通過暫准駕駛（P牌）階段，再加上考期受疫情所阻，前後少說也兩年光景，考到牌之後都不知道是甚麼世界了。

不用「泊」的車 有望解車位不足

展望將來，隨着太陽能等新能源發電系統在香港興起，以及電動私家車的快速普及，「駕駛私家車等於不環保」的論述也逐漸變得不合時宜。同樣地，既然市區空氣質素不再是城市管理問題，本港私家車泊位不足的深層次問題，經幾十年以「環保」之說避重就輕，在疫情結束、環球經濟重新啟動（Grand Reset）後就會逐漸浮面。而私家車亦不只是一個交通問題，更是牽涉到香港人作為當今世上最富有的一個群體，在香港應該能享受到甚麼樣生活質素的更大問題。港府未來數年的盛衰關鍵，也就在於有否積極進取地在消費產業上改革，去提升港人生活質素。

正所謂「有危就有機」，關於汽車產業的新科技，除了已在香港市場成熟和站穩陣腳的電動車外，業界下一個發展重點，是同樣在香港會有發揮空間的「車輛自動駕駛技術」。正如筆者以前的文章所述，自動駕駛技術「供應側」的研發工作固然不是本港強項，本地科研場所通常亦沒有足夠的道路空間去供開發者不斷「試錯」（trial and error）。但既然在「需求側」而言，本港私家車泊位是如此求過於供，整件事倒轉來看其實就是：假如有車廠能開發出不用「泊」的車，駕駛者抵達目的地後，車輛就能由電腦控制自行離去，並在距離市中心較遠的位置自行停泊，此車在香港市場必定會極之暢銷。

所以用「需求側」的政策研究角度看，香港在自動駕駛技術的應用上，其實就如5年前Tesla高級電動車一樣，是有着強大的本地需求，以及能對國際市場起非常重要的牽頭作用，因土地問題而困惑港府、影響本港車主生活多年的泊位不足問題，亦將可迎刃而解。到時市區違例泊車的問題就可以永久性終結，運房局亦不用再苦惱「牛肉乾」應加罰到幾錢才可改善違泊的問題。

▲ 自動駕駛技術的應用，將可解決本港多年來泊位不足的問題。（資料圖片）