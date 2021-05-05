5大因素 全球難達群體免疫？

新冠疫情已肆虐一年多，各國紛紛為國民接種疫苗，其中以色列、美國、英國接種比率到現時為止最高，高達4至6成人口最少接種一劑新冠疫苗；相反，很多已發展及發展中國家接種率仍然偏低，就算一些發達的歐洲及亞洲國家，由於種種因素接種率仍不到1成，抗疫尚未成功，同志仍須努力。

而首當其衝的印度，近月飽受疫情摧殘，導致全國進入緊急狀態，當地很多人由於缺乏醫療設施及氧氣治療而白白等死，連日來當地處理新冠死亡個案的停屍間與火葬場充斥着屍體，情景猶如戰爭，一幕幕驚心動魄的畫面，令全世界看得心酸。

防輸入變種毒 港應改檢測政策

諷刺的是，印度總理莫迪竟然執意允許慶典及選舉舉行，批准國民大規模到票站投票，將人命賭博在歌舞昇平的大型群眾活動之上，導致當地新一波疫情大規模失控，每日新增高達40萬宗個案，數十萬人死亡，而且數字還節節上升，亦有消息指，在印度流行的雙重變種病毒，是造成廣泛傳播的其中一個因素。

本港大學科研人員亦發現，在印度肆虐的雙變種病毒以及其他變種病毒，在香港輸入個案中已佔一定比例，由於海外傳入個案的變種病毒十分猖獗，港府有責任適時改變檢測策略，以便更清楚了解現時在本港出現的新冠變種病毒種類。

現時各國也各出奇謀，鼓勵國民接種疫苗，以盡快達到群體免疫的效果，一些國家如意大利，更強制醫護人員接種疫苗，和以其他政策鼓勵接種。本港最近亦強制所有外籍傭工進行病毒檢測，亦建議以疫苗接種為續約先決條件，但因為涉及剝削選擇接種疫苗的權利，以及一旦出現併發症政府及醫護的權責問題，建議備受爭議。

雖然大部分政府及國民均希望全球盡快達致群體免疫，但科學期刊《自然》最近一篇文章卻唱反調，提出5大因素反駁全球難以達到群體免疫的原因。首先，現時的數據難以證實全球最常用的疫苗在接種後能避免感染新冠病毒，或成為帶菌者，僅能證明這些疫苗有效減低感染機會達5到9成，亦令病徵變得輕微，使達致群體免疫變得困難。

第二，不同國家的接種比率十分參差，例如以色列高達6成全國人口已接種一劑疫苗，但仍有大部分年輕人不肯接種，政府需要以食物及啤酒利誘他們；美國不同州份的接種率，亦視乎所得疫苗分配、疫情嚴重性、採取的接種計劃而不一致。其實很多國家亦採取先為年紀較大的國民接種，為這些感染後較高死亡率的組別盡早提供保護，但由於大部分疫苗亦不允許未成年小童接種，故如要7成人口接種達致群體免疫，差不多要全部成年人接種才能真正達標。

接種計劃時間軸 須愈短愈好

第三，新冠疫情其實是疫苗與病毒變種的競賽。以巴西為例，早在去年6月一些較重災區的城市已有高近6成人受感染而有群體免疫，但由於病毒變種，有關地區在今年1月的個案仍有上升。另外，當愈多人透過感染或接種疫苗有免疫力，會對一些變種病毒更有利，故接種疫苗計劃的時間軸必須愈短愈好。

第四，現時愈來愈多數據證明，感染新冠病毒後並不能永久有抗體，接種疫苗的效果亦然，當有抗體的人口數目隨時間減少，要達致全球群體免疫的機會相信很低。

最後，當一個國家的整體接種疫苗數字達標後，政府有望逐步恢復社交經濟活動，當社交活動增加而病毒未有絕迹，感染風險隨即增加。因此，在抗疫的後期，抗疫指標未必會放在抗體比率上，更大可能是將疫情的重點放在嚴重個案比率和入院數字上，當這些數字緩緩下降，各地政府相信別無他法會陸續解封，接受疫情新常態。

（文章只代表個人立場）

▲ 當愈多人透過感染或接種疫苗有免疫力，會對一些變種病毒更有利，故接種疫苗計劃的時間軸必須愈短愈好。（中通社資料圖片）