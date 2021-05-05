Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 行政人員版 2021/05/05 分享： 近年外界開始關注摺疊手機產品，據消息傳出，三星（Samsung）新一代摺機需等到本年第3季才發布，最近網上更爆出Galaxy Z Flip 3手機渲染圖，該機或提供4款顏色選擇。 有外國媒體曝光三星 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 今日 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 2021/05/04 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 2021/05/04 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 18個電視頻道 迪士尼10月關閉 2021/05/03 18個電視頻道 迪士尼10月關閉 Android地震警報 系統擴至美國以外 2021/05/03 Android地震警報 系統擴至美國以外 Samsung Galaxy Fold 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 智能手機 產品 設計