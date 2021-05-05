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Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺

行政人員版 2021/05/05

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近年外界開始關注摺疊手機產品，據消息傳出，三星（Samsung）新一代摺機需等到本年第3季才發布，最近網上更爆出Galaxy Z Flip 3手機渲染圖，該機或提供4款顏色選擇。

有外國媒體曝光三星

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欄名 : 科技新知

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