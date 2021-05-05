新Apple Watch 或能監測血糖血壓 行政人員版 2021/05/05 分享： 據外媒最近報道，蘋果（Apple）明年推出的新款Apple Watch，或會加入測量血糖及血壓等功能。 報道指出，近日美國證券交易委員會（SEC）釋出一份由英國初創提交的文件顯示，Rockley ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 今日 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 2021/05/04 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 2021/05/04 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 18個電視頻道 迪士尼10月關閉 2021/05/03 18個電視頻道 迪士尼10月關閉 Android地震警報 系統擴至美國以外 2021/05/03 Android地震警報 系統擴至美國以外 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Apple Watch 商業 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 產品 設計