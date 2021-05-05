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新Apple Watch 或能監測血糖血壓

行政人員版 2021/05/05

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據外媒最近報道，蘋果（Apple）明年推出的新款Apple Watch，或會加入測量血糖及血壓等功能。

報道指出，近日美國證券交易委員會（SEC）釋出一份由英國初創提交的文件顯示，Rockley

...

欄名 : 科技新知

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