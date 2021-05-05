  • 23°C
香港時間 : 2021505日 (三) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

已打疫苗市民 強檢安排研調整

有專家指做好檢測 可縮短隔離至7日

港聞版 2021/05/05

分享：

本港已有近100萬人接種了首劑新冠疫苗，特首林鄭月娥昨日指，會要求有關部門研究已接種疫苗的巿民，如安排要強制檢疫時是否可調整，但否認會強制公務員接種，反問何為「谷針」。有專家則指現未有疫苗可完全防止染

...

相關文章

靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢
今日
靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢
倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁
今日
倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁
「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案
今日
「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案
胡定旭：歡迎第三方 檢視華大基因
今日
胡定旭：歡迎第三方 檢視華大基因

你可能感興趣

靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢
今日 01:00
靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢
倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁
今日 01:00
倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁
「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案
今日 01:00
「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案
疫情 疫苗 林鄭月娥 梁子超 病毒檢測

上一篇文章

化身小區議員 度蹺解決問題

下一篇文章

靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？