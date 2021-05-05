本港已有近100萬人接種了首劑新冠疫苗，特首林鄭月娥昨日指，會要求有關部門研究已接種疫苗的巿民，如安排要強制檢疫時是否可調整，但否認會強制公務員接種，反問何為「谷針」。有專家則指現未有疫苗可完全防止染

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