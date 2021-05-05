已打疫苗市民 強檢安排研調整 有專家指做好檢測 可縮短隔離至7日 港聞版 2021/05/05 分享： 本港已有近100萬人接種了首劑新冠疫苗，特首林鄭月娥昨日指，會要求有關部門研究已接種疫苗的巿民，如安排要強制檢疫時是否可調整，但否認會強制公務員接種，反問何為「谷針」。有專家則指現未有疫苗可完全防止染 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢 今日 靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢 倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁 今日 倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁 「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案 今日 「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案 胡定旭：歡迎第三方 檢視華大基因 今日 胡定旭：歡迎第三方 檢視華大基因 你可能感興趣 靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢 今日 01:00 靈糧堂秀德小學教師初確 師生強檢 倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁 今日 01:00 倘疫情平穩 英國愛爾蘭航班周五解禁 「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案 今日 01:00 「回港易」兩婦抵港確診 屬本地個案 疫情 疫苗 林鄭月娥 梁子超 病毒檢測