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海事處聘驗船主任 分3職類 起薪7.4萬

行政人員版 2021/05/05

分享：

【本報訊】海事處現正公開招聘驗船主任，分為輪機及船舶、航海、船舶三個職類，起薪點為總薪級表第34點的74,515元，5月14日截止申請。

驗船主任（輪機及船舶）入職條件需持有本港大學頒授的相關機械學科學

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欄名 : Good Job Insight

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