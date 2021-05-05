海事處聘驗船主任 分3職類 起薪7.4萬 行政人員版 2021/05/05 分享： 【本報訊】海事處現正公開招聘驗船主任，分為輪機及船舶、航海、船舶三個職類，起薪點為總薪級表第34點的74,515元，5月14日截止申請。 驗船主任（輪機及船舶）入職條件需持有本港大學頒授的相關機械學科學 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 疫下低薪職位大減 全球女性損6.2萬億收入 2021/05/04 疫下低薪職位大減 全球女性損6.2萬億收入 天文台聘雷達機械師 公僕職位起薪4.8萬 2021/05/03 天文台聘雷達機械師 公僕職位起薪4.8萬 內地求職平台數據 旅遊相關職位需求升 2021/04/30 內地求職平台數據 旅遊相關職位需求升 國際勞工組織 促注意僱員身心健康 2021/04/29 國際勞工組織 促注意僱員身心健康 美麥當勞面試有錢收 惟仍難吸引求職者 2021/04/28 美麥當勞面試有錢收 惟仍難吸引求職者 海事處 大學 工程 行政 建造 機師 工程師學會 求職招聘 職位招聘 職涯規劃