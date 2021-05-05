強檢助揪變種毒 已打針應減隔離

本港變種新冠毒株個案愈來愈多，已至少9人曾遊走社區。雖然港府要求約37萬外傭強制檢測、以至未來打針續約同惹爭議，但強檢成功揪出多宗確診，反映有一定作用，當局當務之急是做好追蹤溯源，確保檢測質素。隨着因變異株需要檢疫的人數與日俱增，特首林鄭月娥提出可研究讓完成接種的密切接觸者縮短隔離，而有外國早已免隔離。

引科技助溯源 驗抗體增複檢

本港社區上月17日首度證實對N501Y變種株失守後，案例接踵而來，外傭強檢至昨天僅第4天，已有1名荃灣菲傭確診該株，另有兩名菲傭未知是否涉及變種。

菲律賓和印尼紛紛質疑外傭強制打針要求屬歧視後，林鄭昨天表示仍暫未定案，但港府對少數族裔的宣傳推廣力存疑，無論如何都要與各領事館更通力合作，鼓勵外傭打針。由於變種個案多無病徵，外傭僱主亦應保持警惕，主動檢測和打針。

衞生防護中心（CHP）前晚證實，帶變種株的杜拜回港印裔男子及女友人，上月11日曾與上周確診的東涌菲傭同處東薈城。各方稍安心傳播鏈終有端倪，卻又擔心接觸追蹤有紕漏，錯過隔離時機。人類的記憶顯然不盡可靠，港府未來應在法理和資源許可下，審慎引入更多科技查證病人在港行蹤。

各變種個案之中，家住堅道和荃灣的菲傭、尖沙咀孕婦、以至輸出新加坡的案例，都有機會或證實在外地已染疫，確診時病毒量俱較低。CHP昨天交出的好消息是抽樣和檢疫相信沒出錯，個別或僅復陽，但最穩妥做法，始終是加強檢驗高危檢疫酒店住客的血清抗體、抽檢陰性檢測結果確保準確，並做好本地接觸追蹤。

為審慎起見，當局近日每有變種株確診，同幢大廈住客和密切接觸者，須悉數檢疫21天，涉及佐敦、半山、東涌、尖沙咀、荃灣等數以千計市民，暫時只得印裔男的友人，以及與東涌菲傭一名僱主染疫。

世衞上周發指引稱，復必泰和科興疫苗對英國、南非和巴西株的中和效果基本不變，意味可防感染，但當局一刀切隔離，惹來打針無好處的質疑，更有人發律師信質疑屬非法禁錮。

美打針免隔離 港允研究縮短

正如外傭、醫護等都可打針豁免強制或定期檢測，林鄭昨透露，要求CHP重新研究讓已完成接種者的隔離期，由21日縮至14天，即看齊普通毒株隔離要求。

國際對打針與隔離要求暫沒共識，但美國疾控中心2月已發指引，除了醫護、宿舍住戶一類高危人士，已完成接種人士，只要與確診者接觸後沒有病徵，即可豁免隔離。並相信避免打亂生活（如不必要檢疫）的好處，可能大過他們染疫和播毒的風險；只要打針助生活復常，亦有望令人接受疫苗。愛爾蘭衞生部上月亦提出類似免檢疫建議。

變種株傳染力高，潛伏期亦或較長，本港強敵當前，偏緊控疫以防萬一，可以理解，只是按照疫苗氣泡的理念，港府應以科學為本，顧及社會安全後，為接種人士提供合理寬免，才能提供更大打針誘因。當局竭盡方法查找、斷絕社區變種傳播鏈之際，顯然亦要仔細研究減少已打針人士的各種隔離要求。

責任編輯：陳楚源