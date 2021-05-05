帶媽咪去商場掃貨 母親節食玩買盡興

星期日就係母親節，黛安想趁放假帶媽咪去歎杯咖啡，打個文青卡。聽公關姐妹講，新鴻基旗下嘅荃灣廣場為大家準備咗「食買玩多重賞」，等媽咪們可以盡情掃貨。

即日起至今個月26號，只要喺荃灣廣場內指定商戶購物滿指定金額，即送你餐飲贈券，有高達10%回贈；周末加推喺任何商戶即日消費滿$1,500，即送指訂購物贈券，最高有$200.商場有各大星級品牌，好似全新人氣登場嘅美式小店b.o.t.h. by Texas Burger、Nike、GU等，帶媽咪shopping即刻享「折上折」優惠啊！而商場5樓嘅戶外空中花園，設6大打卡場景，綠悠悠嘅植物療癒又吸睛。

公關姐妹仲話，新鴻基旗下嘅大埔新達廣場，即日起至母親節當日，會有一個慢活市集，齊集近20個文青品牌，包括花茶、手工皂、香薰、押花飾物等。如果未買母親節禮物，不妨帶媽咪一齊去揀啦。

另外，舊年聖誕節太古地產用天然羊毛冷創作聖誕樹，黛安聽公關姐妹講，今年就邀請香港基督教女青年會同離島婦聯，將毛冷升級再造，鈎織成2,000個小擺設，以慈善價50至100元喺網上發售，母親節送畀媽咪特別窩心，仲可以為婦女們幫補家計。而今個星期五至日，太古地產愛心大使仲會喺太古坊、太古城中心等做快閃活動，免費派發2,000份綠色小擺設，送上可淨化空氣嘅空氣草。

本文轉載自《晴報》

▲ 喺荃灣廣場內指定商戶購物滿指定金額即送餐飲贈券，回贈高達10%。

▲ 太古邀請香港基督教女青年會同離島婦聯婦女，鈎織毛冷小擺設於網上發售。

▲ 大埔新達廣場即日起至母親節當日有慢活市集。