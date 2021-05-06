腦部缺氧，細胞死亡，便形成中風；心臟缺氧，細胞死亡，便形成心肌梗塞。那麼，國家缺氧又會如何？

氧氣是細胞的基本燃料，肺部吸收後，由紅血球或經血管傳送到身體每處有存活細胞的地方，只需短短數分鐘缺氧，細胞凋亡程序便自動開啟，一旦開始了，便不能回頭。

印度平均每天超過三十萬人染上冠毒，保守估計，倘若其中十分之一發展成肺炎，需要氧氣扶助，基本用量約一分鐘兩公升，即是說，每天新增氧氣用量是八百六十四萬公升。這只是基本用量，嚴重病者可能用上每分鐘十公斤，需求量之大，可想而知。

印度嚴重缺乏氧氣供應，引起民眾恐慌。從新聞報道見到病者家人走遍大街小巷，為病人求氧，甚至有小量搶劫情況（就如當年也有港人搶劫廁紙），更令人心傷的是，病人缺氧苦況和難逃的死亡。可惜，要在短時間解決缺氧問題，可能性不高。大型製氧設施，需要頗長時間建造，手提式製氧機從空氣中抽取氧氣，只足夠供應單人使用。試問短時間內豈能找來數以萬計的製氧機？即使從外國運來氧氣瓶，也只是杯水車薪。

在無選擇下，缺氧的印度將會有大量死亡個案，現今每天已有超過三千人死於冠毒，若然未能及時減少感染，後果更是不堪設想。

缺氧國家，將是死亡之地。