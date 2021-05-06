前朝早手機一開，即響個不停，友人紛紛傳來Bill Gates離婚的消息，大多以「震撼」、「世紀大新聞」、「無法相信」等形容，都說結束二十七年婚姻很可惜。我倒沒甚麼驚訝，亦不覺可惜，因為從來不覺得婚姻年份和恩愛度必然成正比。有人看關係着眼於「有多久」，我卻認為「有多愛」或更準確一點「還剩有多愛」才是關鍵。若兩人已走到無法再多愛的地步，那一起生活「有多久」重要嗎？有很多夫婦感情淡過白開水，生活在同一屋簷下如同室友，但就因為「已經那麼久」了，惟有各自用自己的方式去忍受雞肋般的餘生，這樣的關係和人生，又有多令人羨慕呢？因此，可不可惜，不到外人定奪，因為我們不知人家當中經歷過甚麼。

Bill Gates在Twitter這樣寫：「經過多番深思熟慮和挽救關係的工夫後，我們決定結束這段婚姻。過去二十七年，我們養育了三個非常棒的孩子，並成立了一個在全球運作的基金會，旨在令人們過得更健康、更豐盛。我倆將繼續秉承理念在基金會工作，惟在生命的新階段，我們不能繼續以夫妻的身份共同成長了。在探索新的人生時，希望大家給我們一家多點空間和私隱。」

他點出一個關鍵：兩個人在一起，若再沒法共同成長，步伐不再一致，是很難繼續快樂地走下去的。當然，不同人有不同選擇，有些人着眼於過去式的關係「曾有多久」，那看到的只會得一個sunk cost（過去曾付出和投資多少）；有些則看到當兩人無法共同成長時，未來式的「要熬多久」有多難捱，他們着眼的，是餘生的opportunity cost（為了繼續雞肋般的關係而失去的機會成本，如：探索新人生的機會）。兩類人、兩種人生取態，前者可妥協於沒剩多少愛的關係，後者則拒絕過着妥協的人生，沒有對或錯，只是兩種人生選擇而已，而Bill Gates顯然是後者。

人生下半場，在有選擇的條件下，還選擇過着不太快樂的餘生，那才是最可惜之處。