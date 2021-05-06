新冠轉折點 印度疫苗產業有危有機

昨天介紹過世界第一大疫苗生產企業印度血清研究所（Serum Institute of India），以及在新冠疫下，尤其印度新一波疫情肆虐，它正在面對的巨大挑戰。新冠肺炎出現前，印度已經是全球疫苗生產中心，有數家較具規模的生產商，生產疫苗包括小兒麻痹症、麻疹、腦膜炎、肺炎、輪狀病毒、腮腺炎等。有估計說，全球65%孩童都接種過他們的疫苗。聯合國兒童基金會（UNICEF）為世界各國供應的疫苗之中，60%來自印度，而印度血清研究所位居龍頭，究竟它和印度疫苗產業，如何走到今天世界No.1？

1966年，現任CEO阿達爾（Adar Poonawalla）的父親成立血清研究所，將毒液注射到馬匹體內，然後提取血清抗體，出售給人治療蛇咬和其他疾病，公司其後開始生產疫苗，在印度做出成績。經營了大約20年，大改變出現。他的團隊獲得世界衞生組織（WHO）預審資格，說明產品已經達到普遍認可的高質量標準，疫苗符合藥品生產質量管理規範，隨之而來全世界都會打開大門，陸續有國家相信他們，採購他們的產品，生意興隆起來。

印度血清研究所戰略定位清晰，不是賣貴貨予有錢的，而是彌補中低收入國家人民的疫苗缺口，以價格低廉疫苗和龐大接種規模聞名。對於製藥公司來說，生產售價還不到1美元的產品都是不化算的，尤其是疫苗。例如用於預防腦膜炎的疫苗，非洲很需要，但沒有人願意以每支疫苗30到40美分售價去賣，而他們只賣約30美分一支，現在加了價也只是50美分。阿達爾表示相信盈利，但不相信暴利。和那些大型藥廠不同，那些公司有股東，需要增長；研究所能接受較低增長率和利潤率，只要能確保發展，確保再投資擴大產能和革新技術，獲得「健康的利潤」就足夠，定價是所謂「公益性定價」。

成本低售價平 山大斬埋有柴

另一個因素，是印度生產成本較低，在歐洲的生產成本，要比印度高30%到40%。當阿達爾約10年前參與營運時，他們的產品只進入了20多個國家，不算全球知名。阿達爾進一步與聯合國兒童基金會和全球疫苗免疫聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation，GAVI）打好關係，通過這些國際組織和公益項目，代他們向那些不知如何獲得低成本疫苗的國家推廣，將大批疫苗提供予廣大中低收入國家兒童，成為他們最大疫苗供應商。今天，他們的疫苗已進入全球超過160個國家和地區。即使他們疫苗賣得便宜，「山大斬埋有柴」。

印度血清研究所作為世界第一大疫苗生產商，其實是代工，幫發達國家公司生產，但路途依然艱辛。過去數十年，透過與荷蘭的生物製藥公司合作，獲得疫苗知識和技術轉移。2012年，研究所完成第一次海外併購，收購荷蘭一家製藥公司，既擴充生產規模，又進一步打開歐洲市場，更重要的是得到小兒麻痹疫苗技術，以及相應技術人員和生產能力。2013年，研究所與德國著名疫苗公司合作，獲得開發抗結核疫苗生產許可權。2016年，與麻省理工簽訂協議，在瘋狗症疫苗方面合作。到2017年，又收購捷克一家藥廠，成為世界最大脊髓灰質炎疫苗生產商。

血清研究所以歐洲為根據地，一路走來，通過引進，成為全球最大麻疹、白喉、破傷風等疫苗生產商，也擁有乙型肝炎、瘋狗症、腦膜炎等疫苗生產能力，年產疫苗13億劑。

不僅在生產和銷售，在審批和專利申請方面，印度藥企的國際化程度也很厲害。例如印度血清研究所，很早就邀請歐洲藥品管理局（EMA）審查它的生產基地。印度其他大型藥企亦往往在工廠建設階段，就邀請美國食品和藥物管理局（FDA）等機構指導，按照歐美標準設計和建造廠房，印度是美國本土之外，最多通過FDA認證藥品生產基地的國家。

支撑印度出現血清研究所這樣大規模的疫苗生產公司，離不開政府扶持。印度政府上世紀90年代末，就萌生建立生物技術園想法，在推動本土信息技術產業優勢，與生物技術發展結合的同時，通過一系列立法，推動生物技術發展。2002年，制定《國家生物信息技術政策》，3年後出台相關戰略法案，包括生物技術產業享受優惠的稅收減免、優惠的金融及貿易政策。除了政策支持，印度政府亦重視生物技術人才吸納和培養，例如在醫藥專業人才培養方面投入巨資。以全印醫學院（AIIMS）為例，每名本科生每年費用，包括學費和住宿費不到1,000盧比，大約港幣100元，因為政府每年補貼數百萬盧比，即幾十萬港幣。對人才的重視，從血清研究所平均薪酬亦見一斑。員工平均年薪100萬盧比，大約10萬港元，印度其他企業一般僱員平均年薪只有約1.8萬港元。

產業鏈不全 關鍵原材料多須進口

印度血清研究所在國際找到生存空間，加上政府政策扶持，一直發展壯大。有別大型藥企，他們的疫苗主要賣給發展中國家政府，政府最看重價格低、供應可靠，成為研究所與其他藥企競爭的優勢。這家有能力快速提高產量，並在不引發政治爭議情況下大規模出口的疫苗公司，在全球新冠疫苗接種，本來又一次迎來脫穎而出的機遇。然而，正如本欄昨天指出，印度新一波疫情，導致研究所供應疫苗能力被質疑，千夫所指。

新冠疫情下，印度血清研究所光環背後，亦隱隱暴露弱點。雖然是世界最大疫苗生產商，但是代工，很多核心產權、技術都在歐美手上，很多疫苗關鍵原材料，自己不能生產，也需要進口。阿達爾上月中剛在社交媒體發文，「懇求」拜登政府解除對印度出口疫苗原材料的禁令。在「美國優先」原則下，美國禁止出口疫苗生產過程中所需的過濾器等物品，對印度造成影響。印度是疫苗生產大國，卻不是強國，產業鏈不全，整個產業上游依然控制在歐美企業手中。

印度在疫苗研發上，包括印度血清研究所，與國際先進水平相比差距仍然明顯，仍然多數依靠專利許可代工和仿製。印度曾呼籲歐美製藥公司放棄新冠疫苗專利，這樣全球發展中國家才可快速獲得疫苗。這建議得到不少發展中國家支持，但歐美國家反對，擔心一旦歐美製藥商放棄專利，印度生產的新冠疫苗將獲得大部分利潤。今年3月，總理莫迪接種了第一劑新冠疫苗，就是本土研發的Covaxin疫苗，由巴拉特生物技術（Bharat Biotech India）生產。過去，印度血清研究所以代工生產為主，只參與研發少數疫苗，今次是另一個轉折點，看看他們能否從生產者轉化成研發者。