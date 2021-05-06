善用科技 防腦退化長者走失

賽馬會耆智園推出手機App並提供免費電子裝置，旨在幫助市民尋回走失的腦退化家人。本港腦退化患者走失情況漸趨嚴重，更需借助科技預防走失及尋人，減少意外發生。

賽馬會定位App 助尋走失者

據賽馬會耆智園「友里蹤跡」社區計劃今年調查發現，腦退化人士的親友當中有32.3%表示患者曾經走失，較14年前數據微升，以此估算全港有逾3萬名患者有同類情況。多達84.5%擔憂患者會再次走失，更有逾4成人禁止患者再單獨外出。

耆智園去年底已推出「守護蹤」電子裝置，包括鎖匙扣、拐杖支撑及卡片等，加上「友里蹤跡」App，讓家屬可使用藍牙定位技術得知患者所在位置，及早尋回。此類技術適用於本港人口密度較高的地方，耆智園表示未來有意在車站、商舖等地點加裝定位裝置，配合智慧城市藍圖。

外地亦有用類似科技應對腦退化長者走失的問題。台灣雲林縣政府早前為腦退化長者家屬提供定位手錶、平安符、手環等5類定位裝置，方便家屬與警方進行定位追蹤，提供即時救援。

日推二維碼貼紙 兩周不剝落

日本埼玉縣在2016年亦推出一款貼在手指及腳趾上、帶有二維碼的特製貼紙，貼上後兩周不會剝落，警員一旦見到懷疑走失的人士，只需掃描二維碼便可聯絡患者家人。

除了用定位追蹤來防止腦退化人士走失外，不少人更可考慮安裝警報系統，讓照顧者得知患者已離開設定的界限，即時採取行動攔截。長者看護平台AgingCare表示，市面上可買到多款移動偵測器、壓感地氈等，患者一旦觸及或接近這些警報器，家屬或照顧者便可遙距得知他們接近門窗，隨時有走失風險。

運用錯覺 大門扮牆阻出門

除了善用科技，平台亦建議家屬對家中大門進行偽裝，讓患者在發病想出門時找不到出路，有研究指腦退化患者視覺一般會受到影響，年長人士更甚，因此可以考慮將大門塗上與牆壁一樣的顏色，乃至在門前鋪上深黑色的地氈，產生門前有個洞的錯覺，打消他們從大門外出的念頭。

患者家屬為求安全限制患者外出，做法可理解，但戶外活動不但有助保持身心健康，亦可改善生活質素。耆智園建議家屬盡量多陪伴他們外出參加社區活動，但若患者曾多次走失，則家人應先找出患者經常外出的原因，再作合適安排。

▲ 腦退化患者容易走失，賽馬會推出「友里蹤跡」社區計劃，免費為腦退化患者與家屬提供手機程式與小型電子裝置，藉科技尋人。（賽馬會圖片）