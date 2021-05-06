投資者看重ESG 企業需因勢應變

國家主席習近平承諾中國在2060年前實現「碳中和」，而美國總統拜登在日前舉行的全球視像氣候峰會亦重申，計劃在2035年將發電領域的碳排放完全清零。全球兩大經濟體對碳減排的決策，顯示減碳排放已然成為難以逆轉的發展大趨勢。氣候變化帶來的風險，在今年2月美國德州因極端天氣而出現的大停電中表露無遺。很顯然，對保護環境和生態的要求，將體現到政治、經濟、社會以至文化各個領域之中，甚至對個體企業進行綠色生產與經營的要求，也會愈來愈高漲。

新冠疫情對全球在政治、經濟和社會上的巨大衝擊，同時促使投資者更為關注企業在「環境、社會和管治」（ESG）上的績效表現。如今更多企業意識到，在綠色經濟、減碳排放的大環境下，投資者愈來愈重視企業對可持續發展信息的披露，作為選擇投資對象的重要參考，因而企業及時整合ESG到營運決策和風險管理之中，顯然也是時代發展的需要。

ESG指數 表現跑贏大市

仔細觀察，自去年初新冠肺炎大規模爆發後，亞洲基礎建設投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB）今年5月中旬在網站上發表了一篇文章--《ESG：危機時刻的避風港？》（ESG：Safe Haven in Times of Crisis？），指出有不少文章在探討以ESG為主的指數，以及交易所買賣基金（ETF）在疫情期間的適應力（resilience）。按照文章的資料，新冠肺炎爆發以來，「標準普爾500 ESG指數」、「明晟（MSCI）新興市場ESG領導者指數」，以及以亞洲為重點的「明晟（MSCI）AC亞洲ESG領導者指數」，表現都比標普和明晟的一般指數為佳，這個結果無疑值得企業在部署發展策略時有所參考。

值得一提，美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）在去年6月也發表了一份報告--《可持續性投資：在充滿不確定性中的適應力》（Sustainable investing：Resilience Amid Uncertainty），分析新冠疫情導致商業活動幾陷癱瘓所引起的不景氣，據美國權威資本市場研究機構「星辰」（Morningstar）的報告，於2020年第一季，其57個可持續發展（Sustainable development，有譯作「永續發展」）指數中，51個的市值表現優於大市；而明晟報告其17個可持續發展指數中，15個的市值表現優於大市。是甚麼原因？

據貝萊德的分析，近年愈來愈多投資者選擇投資對象，都優先揀選實踐ESG的企業，愈多投資者購買ESG資產，其價格就有一定的支持。不過，更值得深思的是，強調ESG可促使企業更嚴格地審視供應鏈管理和公司管治。為了獲得較高的ESG評價，公司通常需要審視其供應鏈、貫徹更多實質的可持續發展特性，包括重視員工的工作滿意度、重視客戶關係、有一個高效的董事會等。這些把ESG信息透明化呈報，及時得到改善，並且也定期作出詳細的ESG報告，以滿足例如「永續會計準則委員會」（Sustainability Accounting Standards Board）所制定的標準，從而獲得更多投資者垂青。總而言之，在疫情期間市場高度動盪和經濟發展充滿不確定性下，ESG的特徵表明在市場低迷時，具一定抵禦逆境的適應力或韌力。

在投資者愈來愈重視企業在「環境、社會和管治」的表現，畢馬威國際會計公司（KPMG）從1993年開始，每3年對企業社會責任（CSR）報告的全球趨勢進行一次總體調查，並發表研究報告。調查選取包括不同地區多個國家中的100強公司（N100），以及《財富》全球500強企業中前250家企業（G250）作樣本，並依據可以公開獲得的相關資訊，包括CSR或可持續發展報告、公司網站信息、年度財務報告等。

G250企業 76%設減碳目標

去年12月中旬，畢馬威發布《KPMG 2020全球企業永續報告調查》，結果發現，目前G250企業已有96%發布企業永續報告，N100企業亦對永續發展持續跟進，發布比率由2017年的75%，上升至2020年的80%；對於氣候變遷的財務風險揭露，G250企業有37%依「氣候相關財務揭露工作小組」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）的框架，披露其氣候風險。TCFD是由國際金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）所成立，其主要任務為協助企業提供具一致性、可比較性、可信賴且清楚易讀的氣候相關財務資訊供貸款人、保險公司和投資者參考。

報告也發現，分別有76%和65%的G250及N100企業設定減碳目標，不過僅有不到4成企業的減碳目標，符合巴黎協定的升溫2℃減碳路徑。可以看到，企業在ESG的表現，愈來愈受到投資者重視，令企業需要整合ESG到營運決策和風險管理之中。

事實上，一家着重環境和社會責任的公司，相較不看重的公司，往往更容易贏得客戶和供應商的信任，政府也會提供相關優惠措施，這樣有助企業提高其價值與財務表現，降低成本，也不會有訴訟、處罰成本的額外支出。關注社會責任、公司治理良好，不僅能得到政府優惠方案，也能得到其他持份者的信任和支持。

氣候惡化 成最大風險源頭

目前全球最大的風險來源，是來自疫病和氣候變化因素。世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）今年1月發布的《2021全球風險報告》，所提及的全球7大「可能性最高風險」，環境類風險便佔了4個，包括第一位極端天氣、第二位氣候行動的失敗、第三位人為導致的環境破壞，以及第五名生物多樣性流失。由於新冠疫情的關係，傳染病風險排列第四，而極端天氣則連續5年名列第一位。

縱觀過去20年，ESG評估已經在企業可持續發展的領域，累積了可觀的歷史經驗和實踐，愈來愈多世界前500大的企業，以ESG原則納入決策和風險管理當中。

如今面對新冠世紀大疫情，全球經濟備受打擊，工作機會受到威脅。在生產和商業活動陷入癱瘓的危機狀態下，企業重新審視過去的生產及經營模式，並作出適應安排，如綫上作業和在家工作等。那些關注員工健康、重視員工福利、僱傭關係良好的企業，其運作能夠有更大機會保持良好。

衡量標準不一 非放諸四海皆準

引伸來說，企業在ESG的資源投入得到的回報，其實包含了非金錢、非財務性的因素或得益。過去有分析認為，企業實踐ESG會影響利潤，但從這個角度看，實踐ESG與利潤之間並非「零和關係」，而有共存的空間。

需要在此補充說明，由於衡量ESG的標準眾多，很多評估ESG的指數有不同的衡量元素，箇中包含不同的文化觀、價值、主觀價值判斷和其他因素等，當中不少是定義不清的，並非放諸四海而皆準，因此企業管理層需要因應情況，了解當中定義是否切合企業實際情況。

今年3月10日，歐盟推出的《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation，SFDR），冀統一ESG標準，企業在SFDR規範下的金融信息披露，相信可以作為參考。但無論如何，企業把ESG因素納入公司的決策和風險管理中，發展形勢值得留意。

▲ 目前全球最大的風險來源，是來自疫病和氣候變化因素。圖為颱風山竹襲港後破壞情況。（資料圖片）