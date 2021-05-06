鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 行政人員版 2021/05/06 分享： 蘋果上月底發布的AirTag無綫追蹤器，可做到定位、追蹤、尋失物的功能。不過外媒指出，由於AirTag的電池被認為存在安全問題，澳洲零售店Officeworks已停售。 據外媒報道，澳洲零售店 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 今日 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 2021/05/05 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 2021/05/05 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 2021/05/04 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 2021/05/04 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 商業 創新科技及應用 科技行業 科技硬件 科技軟件 零售 銷售 產品