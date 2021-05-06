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鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag

行政人員版 2021/05/06

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蘋果上月底發布的AirTag無綫追蹤器，可做到定位、追蹤、尋失物的功能。不過外媒指出，由於AirTag的電池被認為存在安全問題，澳洲零售店Officeworks已停售。

據外媒報道，澳洲零售店

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欄名 : 科技新知

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